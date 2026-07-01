Για την κατάσβεση επιχειρούν 16 πυροσβέστες, με 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (01/07) σε ρεματιά στην περιοχή των Κουφαλίων Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της εστίας, ενώ στην περιοχή επικρατούν συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς λόγω της ξηρής βλάστησης και των υψηλών θερμοκρασιών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό των μετώπων.

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Δύο φωτιές στα Κουφάλια μέσα σε 25 λεπτά

Δύο διαφορετικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, με χρονική διαφορά περίπου 25 λεπτών, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Σημαντική είναι και η συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έχει διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονται κυρίως μέσα σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς και καθιστώντας την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική. Λόγω του γεγονότος ότι οι δύο εστίες εκδηλώθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα και σε κοντινή απόσταση, στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας μάχη για τον άμεσο περιορισμό των εστιών και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς σε μεγαλύτερη έκταση.