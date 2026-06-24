Κατασχέθηκαν 103 μπαταρίες λιθίου - Οι ρόλοι των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, στην Αττική, την Εύβοια, την Κορινθία, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και τη Θεσσαλία.

Το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στην Αττική, τη Χαλκίδα και τη Βοιωτία. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Άλλοι δύο Έλληνες ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών. Από αυτούς, ο ένας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση

{https://www.youtube.com/shorts/ZbxIxaMn4wY}

Κλοπές μπαταριών λιθίου: Πώς δρούσε η οργάνωση

Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτήσει δομημένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους.

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Αρχικά, εντόπιζαν τους στόχους τους και συγκέντρωναν πληροφορίες για τη θέση τους και τα μέτρα ασφαλείας. Στη συνέχεια πήγαιναν στην περιοχή με «επιχειρησιακά» οχήματα, παραβίαζαν τις εγκαταστάσεις των σταθμών βάσης και αφαιρούσαν μπαταρίες λιθίου. Σε μερικές περιπτώσεις αφαιρούσαν επίσης καύσιμα από γεννήτριες και άλλο εξοπλισμό.

Η εγκληματική οργάνωση διοχέτευσε τις μπαταρίες στην αγορά μέσω δικτύου αποδοχής και μεταπώλησης, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν στις επικοινωνίες τους κωδικούς όπως «τζάμια» ή «τζαμάκια» και χώριζαν τις μπαταρίες σε «μικρές», χωρητικότητας των 100 Ah και «μεγάλες», χωρητικότητας των 150Ah.

Αρχηγικό μέλος ανάμεσα στους συλληφθέντες - Οι ρόλοι των εμπλεκομένων

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 39χρονος, που αποτελούσε αρχηγικό μέλος και ήταν τόσο φυσικός αυτουργός, όσο και διαχειριστής του δικτύου της εκ νέου διοχέτευσης των μπαταριών στην αγορά, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η παρουσία του σε κάθε κλοπή ήταν απαραίτητη προϋπόθεση- εκτελούσε ακόμα και χρέη τσιλιαδόρου- ενώ αναρτούσε σχετικές αγγελίες, παρέχοντας πληροφορίες και εγγυήσεις αναφορικά με την τοποθέτηση, χρήση και καλή λειτουργία των μπαταριών.

Δύο 32χρονοι που συνελήφθησαν αποτελούσαν τα «επιχειρησιακά» μέλη της οργάνωσης, έχοντας τον ρόλο φυσικών αυτουργών και ενεργώντας από κοινού με τον 39χρονο, με εναλλασσόμενους μεταξύ τους ρόλους. Ο ένας από τους 32χρονους είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν για κλοπές μπαταριών.

Ο 52χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη, είχε καθοριστικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης. Λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών παρείχε πληροφορίες στον 39χρονο σχετικά με τις εγκαταστάσεις, το είδος και την ποσότητα του εξοπλισμού, καθώς και στοιχεία που αφορούσαν τα μέτρα ασφαλείας.

Τέλος, ένας 58χρονος και ένας 55χρονος αποτελούσαν τη «σταθερή πελατεία» του 39χρονου και της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς λειτουργούσαν ως κλεπταποδόχοι. Οι συγκεκριμένοι φέρεται ότι γνώριζαν την παράνομη προέλευση των μπαταριών και κατά περίπτωση τις διέθεταν προς πώληση, είτε αγόραζαν σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την κανονική.

Κατασχέθηκαν 103 μπαταρίες λιθίου

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 105 κλοπές μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 560.000 ευρώ.

Στις επτά έρευνες που έγιναν σε σπίτια και άλλους χώρους, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: