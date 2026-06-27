Το Σήμα Διαφορετικότητας αποτελεί θεσμική αναγνώριση για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας και συμπερίληψης στο εργασιακό τους περιβάλλον, προωθώντας ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζομένους και καλλιεργώντας μια κουλτούρα σεβασμού, αποδοχής και συνεργασίας.

Η DigiTech, μέλος του Bright Group, συγκαταλέγεται στις 41 επιχειρήσεις που έλαβαν για πρώτη φορά το Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2026 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, παρουσία της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου και της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενας Ράπτη.

Το Σήμα Διαφορετικότητας αποτελεί θεσμική αναγνώριση για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας και συμπερίληψης στο εργασιακό τους περιβάλλον, προωθώντας ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζομένους και καλλιεργώντας μια κουλτούρα σεβασμού, αποδοχής και συνεργασίας. Ως μέλος του Bright Group, η DigiTech ενσωματώνει τις αρχές της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμμετοχικότητας σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της, αναγνωρίζοντας ότι η ποικιλομορφία εμπειριών, γνώσεων και αντιλήψεων ενισχύει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την αφοσίωση της DigiTech στη δημιουργία ενός σύγχρονου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται επαγγελματικά, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που συνθέτει τη μοναδικότητά του. Παράλληλα, ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση της εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν να επενδύουν στους ανθρώπους τους και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας που προσφέρει ασφάλεια και προοπτικές ανάπτυξης για όλους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε σχετικά: «Η απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας στην DigiTech αποτελεί αναγνώριση μιας προσπάθειας που έχει μεγάλη σημασία: να γίνει η συμπερίληψη μέρος της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ένας σύγχρονος χώρος εργασίας αξιολογείται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους του, δημιουργεί ίσες ευκαιρίες, σέβεται τη διαφορετικότητα και αποτρέπει αποκλεισμούς και διακρίσεις. Το Σήμα δεν είναι μια τυπική διάκριση. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης και επιβραβεύει επιχειρήσεις που δείχνουν στην πράξη ότι η ισότητα και η συμπερίληψη μπορούν να γίνουν σταθερό κομμάτι της εργασιακής κουλτούρας».

Παραλαμβάνοντας το σήμα εκ μέρους τη DigiTech, o Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της DigiTech, σημείωσε: «Στη DigiTech, η κουλτούρα μας έχει διαμορφωθεί μέσα από τη συνεργασία μας με κορυφαίους οργανισμούς και τη διαρκή επένδυση στους ανθρώπους και τη γνώση. Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αποτέλεσε μια φυσική συνέχεια της πορείας μας και μια επιβεβαίωση ότι οι αξίες που εφαρμόζουμε καθημερινά αποτελούν τη σωστή βάση για τη συνεχή μας εξέλιξη. Ευχαριστώ θερμά την ομάδα της DigiTech, που κάθε μέρα κάνει αυτές τις αξίες πράξη».

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Ο Δημήτρης Κοϊμάς, CEO της DigiTech, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η διάκριση αυτή μας τιμά ιδιαίτερα, καθώς επιβεβαιώνει έμπρακτα μια θεμελιώδη αξία που διέπει τη λειτουργία της DigiTech: τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου όλοι οι άνθρωποί μας αντιμετωπίζονται με σεβασμό και δικαιοσύνη, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το υπόβαθρο ή τις προσωπικές τους διαδρομές. Πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα των ανθρώπων, των εμπειριών και των ιδεών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό, φροντίζουμε καθημερινά να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ότι ανήκει, ότι συμμετέχει ισότιμα και μπορεί να συνεισφέρει και να εξελιχθεί».