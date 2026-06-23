Μια διάκριση που επισφραγίζει την προσήλωση της εταιρείας στην ενίσχυση και εμπέδωση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο.

Η Novo Nordisk Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της σε ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών που απορρίπτει τις προκαταλήψεις και τους αποκλεισμούς, τιμήθηκε με το «Σήμα Διαφορετικότητας» 2026 από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Πρόκειται για την πρώτη κρατική πρωτοβουλία στην Ελλάδα που επιβραβεύει επιχειρήσεις οι οποίες θέτουν σε προτεραιότητα τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, μέσα από έναν δομημένο μηχανισμό αξιολόγησης. Ο θεσμός στοχεύει στην ενίσχυση της επίγνωσης γύρω από τη διαφορετικότητα και στην υιοθέτηση θετικών πρακτικών ένταξης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η επίσημη απονομή για το «Σήμα Διαφορετικότητας» πραγματοποιήθηκε σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού που διοργάνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Για τη Novo Nordisk, το βραβείο παρέλαβε η κ. Ελένη Μίχα, People & Organization, Associate Director Greece & Cyprus.

Η σημαντική αυτή διάκριση αναδεικνύει και επισφραγίζει τις στοχευμένες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Novo Nordisk Ελλάδος για την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης, ως θεμελιωδών πυλώνων βιώσιμης ανάπτυξης και οργανωσιακής επιτυχίας της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η Novo Nordisk επενδύει στη σταθερή ενίσχυση της γυναικείας εκπροσώπησης σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και στις θέσεις ευθύνης της διοίκησης, καθώς και στην εφαρμογή πρωτοποριακών πολιτικών γονικής άδειας, οι οποίες είναι πλήρως ουδέτερες ως προς το φύλο, στηρίζοντας έμπρακτα τη σύγχρονη οικογένεια. Παράλληλα, η Novo Nordisk εστιάζει στη διαφάνεια σε θέματα αμοιβών, παροχών και επαγγελματικής εξέλιξης, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον ουσιαστικού σεβασμού, καθολικής αποδοχής και ενεργού συμμετοχής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με αφορμή τη βράβευση, η κ. Ελένη Μίχα ευχαρίστησε όλους τους εργαζομένους και τη διοίκηση της εταιρείας για τη συμβολή τους και τη δέσμευσή τους στην εφαρμογή αυτών των αξιών, επισημαίνοντας: «Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει την κουλτούρα που χτίζουμε καθημερινά. Έναν οργανισμό, όπου οι άνθρωποι αισθάνονται σεβαστοί, αποδεκτοί και ενδυναμωμένοι να εξελίσσονται και να συνεισφέρουν».