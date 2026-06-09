Η Δόμνα Μιχαηλίδου συζήτησε επίσης τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, τις δημογραφικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Πέλλα και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής.

Την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας επισκέφθηκε την Τρίτη (09/06) η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Νέας Δημοκρατίας για επισκέψεις σε ολόκληρη τη χώρα. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκαν το δημογραφικό, η στήριξη της οικογένειας, η στέγαση, η αναπηρία και η λειτουργία των δομών κοινωνικής φροντίδας.

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, και οι βουλευτές Πέλλας Λάκης Βασιλειάδης, Διονύσιος Σταμενίτης και Γεώργιος Καρασμάνης.

Στο Διοικητήριο της Έδεσσας, η κ. Μιχαηλίδου συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Ιορδάνη Τζαμτζή. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η εξασφάλιση βιώσιμης λύσης για τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Έδεσσας «Ευάγγελος και Αμαλία Δίζα».

Η Υπουργός δεσμεύθηκε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στην πιστοποίηση της Μονάδας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική της στήριξη και την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, οι δημογραφικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Πέλλα και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής.

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Στα Γιαννιτσά, η Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πέλλας, Ευστάθιο Φουντουκίδη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των κοινωνικών προγραμμάτων στην περιοχή, στις ανάγκες των οικογενειών, στη φροντίδα των παιδιών, στην αναπηρία και στη στέγαση, καθώς και στη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την καλύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων και την ενημέρωση των πολιτών.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Η κοινωνική πολιτική κρίνεται στην πράξη. Δεν μπορεί να σχεδιάζεται μόνο στην Αθήνα και να εφαρμόζεται από απόσταση. Βρισκόμαστε σε όλη την Ελλάδα για να βλέπουμε πώς υλοποιούνται οι πολιτικές μας, πού υπάρχουν κενά και σε ποια σημεία χρειάζεται να παρέμβουμε.

Στην Πέλλα, στην καρδιά της Μακεδονίας, οι πολιτικές μας έχουν ήδη συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Είκοσι συμπολίτες μας έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ Οίκον», κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζονται μέσω του Προσωπικού Βοηθού, ενώ το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» περνά σε καθολική εφαρμογή και θα στηρίξει οικογένειες με βρέφη και νήπια.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμμετοχή των κατοίκων της Πέλλας στα στεγαστικά προγράμματα. Μέσω του «Σπίτι μου Ι» έχουν υπογραφεί 109 δανειακές συμβάσεις, συνολικού ύψους άνω των 8,9 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω του «Σπίτι μου ΙΙ» έχουν υπογραφεί 177 συμβάσεις, συνολικού ύψους άνω των 15,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 286 δανειακές συμβάσεις έχουν υπογραφεί στην Πέλλα μέσω των δύο προγραμμάτων.

Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με ένα μόνο μέτρο. Χρειάζονται στέγη, εργασία και υπηρεσίες φροντίδας, ώστε οι νέοι να μπορούν να μείνουν, να επιστρέψουν και να δημιουργήσουν οικογένεια στον τόπο τους. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική που θέλουμε: παρούσα σε κάθε περιοχή της χώρας και με συγκεκριμένα αποτελέσματα στη ζωή των πολιτών».

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή της Υπουργού σε διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Πέλλας, όπου συζητήθηκαν ζητήματα της περιοχής και παρουσιάστηκαν οι πολιτικές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το δημογραφικό, τη στέγαση, την οικογένεια, την αναπηρία και την κοινωνική φροντίδα.