Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, η SG REFORM και η UNICEF εγκαινιάζουν πρωτοβουλία, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το νέο έργο «Εκσυγχρονισμός της παιδικής προστασίας και της διακυβέρνησης των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα» ξεκίνησε επίσημα με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με στόχο να υποστηρίξει τις εθνικές προσπάθειες για την ενίσχυση του συστήματος παιδικής προστασίας και της διακυβέρνησης στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού στη χώρα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Support Instrument – TSI) και υλοποιείται από τη UNICEF, σε συνεργασία με τη με την Ειδική Ομάδα για τις Μεταρρυθμίσεις και τις Επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SG REFORM), με σκοπό την υποστήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της 24μηνης υλοποίησής του, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στο Υπουργείο και στις συναρμόδιες αρχές, με στόχο την προώθηση πιο συντονισμένων, τεκμηριωμένων και παιδοκεντρικών πολιτικών για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών και της προαγωγής των δικαιωμάτων τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σύσταση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η προώθηση της αποϊδρυματοποίησης και της οικογενειακής φροντίδας, η ανάπτυξη υπηρεσιών πρώιμης παιδικής παρέμβασης, καθώς και η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί.

Παρά τη σημαντική αυτή πρόοδο, εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις, όπως ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών τομέων και επιπέδων διακυβέρνησης, τα κενά στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, οι περιορισμένοι μηχανισμοί παρακολούθησης και λογοδοσίας, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων που αφορούν τα παιδιά.

Στο πλαίσιο του έργου, η UNICEF θα παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε τρεις αλληλένδετους τομείς

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τη λειτουργική ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

την εκπόνηση νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και ενιαίου μηχανισμού διακυβέρνησης για το σύστημα παιδικής προστασίας.

Παράλληλα, το έργο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τον σχεδιασμό των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για τη δημιουργία ψηφιακής πύλης δεδομένων για τα παιδιά, καθώς και την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Δρ. Ghassan Khalil, δήλωσε κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στην εκδήλωση:

«Η προστασία των παιδιών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευθύνες κάθε κοινωνίας. Σημαίνει να προλαμβάνουμε τη βία και την κακοποίηση πριν εκδηλωθούν, να στηρίζουμε τις οικογένειες, να ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο και να διασφαλίζουμε ότι κάθε παιδί μεγαλώνει με ασφάλεια, προστασία και σεβασμό.»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, δήλωσε:

«Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με ασφάλεια, προστασία και ίσες ευκαιρίες. Η έναρξη του έργου σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της Ελλάδας να εκσυγχρονίσει το σύστημα παιδικής προστασίας. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNICEF, ενισχύουμε τα θεμέλια ενός πιο συντονισμένου, τεκμηριωμένου και παιδοκεντρικού συστήματος που ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και υπό την καθοδήγηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, επενδύουμε σε ισχυρότερη διακυβέρνηση, καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματικότερες πολιτικές, ώστε κανένα παιδί να μη μένει πίσω.»

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Dorina Giouroukou, Policy Officer της Μονάδας Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων της SG REFORM, υπογράμμισε ότι η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και η προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενη στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ολοκληρωμένα συστήματα παιδικής προστασίας, σημείωσε:

«Το έργο αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα, στοιχείο καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας των παιδιών.»

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της UNICEF και βασικών εθνικών φορέων, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του έργου και συζητώντας τις βασικές προτεραιότητες για την υλοποίησή του. Παρουσιάστηκαν οι κυβερνητικές προτεραιότητες και το αντικείμενο του έργου, ενώ πραγματοποιήθηκε τεχνική συζήτηση σχετικά με τον σχεδιασμό της υλοποίησης, τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των θεμελίων ενός πιο συνεκτικού, αποτελεσματικού, διαφανούς και παιδοκεντρικού συστήματος παιδικής προστασίας και διακυβέρνησης στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα, μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των δεδομένων, της ενίσχυσης της λογοδοσίας, της συστηματικής παρακολούθησης της προόδου και της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων.