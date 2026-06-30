Πάνω από 1.900 οι νεκροί στη Βενεζουέλα - Αντιμέτωποι με την πείνα και τις ασθένειες οι πληγέντες.

Σοκ και δέος από την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα. Τα διεθνή μέσα με εκτενή ρεπορτάζ τους, όπως το Sky News, αναδεικνύουν τι τελικά συμβαίνει σήμερα στη χώρα, μετά τον φονικό διπλό σεισμό.

Ο τραγικός απολογισμός από τους σεισμούς των 7,2 και των 7,5 Ρίχτερ ξεπέρασε τους 1.900 νεκρούς. Την ίδια ώρα, οι πληγέντες είναι αντιμέτωποι με την πείνα και τις ασθένειες. Στην πιο ευάλωτη θέση είναι τα παιδιά, καθώς 680.000 χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, εξαιτίας της καταστροφής, σύμφωνα με τη UNICEF.

Χαρακτηριστική η κατάσταση σε αυτοσχέδιο καταυλισμό στο κέντρο του Καράκας, όπου βρέθηκε ρεπόρτερ του Sky News. Ανάμεσα στους εκτοπισμένους, που ζουν πλέον σε σκηνές, υπάρχουν πολλά παιδιά και βρέφη. «Όχι, δεν θέλω να ξαναπάω στο σπίτι. Φοβάμαι, μπορεί να πέσω και να παγιδευτώ», λέει η μικρή Καμίλα στην κάμερα του βρετανικού δικτύου (δείτε ΕΔΩ). «Φοβήθηκα πολύ, είναι η πρώτη φορά που έζησα σεισμό. Κατέβηκα γρήγορα τις σκάλες, ήμουν πολύ τρομαγμένη», περιγράφει το κορίτσι για τη στιγμή που βίωσε το «χτύπημα» του Εγκέλαδου.

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Στους 1.943 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 1.943, σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις που έκανε ο πρόεδρος της εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες. Επιπλέον, 10.571 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ εκτιμάται ότι 15.866 πολίτες έχουν πληγεί από τους σεισμούς. Έως τώρα έχουν στηθεί 14 προσωρινοί καταυλισμοί στη Λα Γκουάιρα και άλλοι 55 στο Καράκας και άλλες πληγείσες περιοχές.

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Οι διασώσεις μειώνονται δραματικά τις τελευταίες τρεις ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Τις πρώτες δύο ημέρες μετά τους σεισμούς διασώθηκαν 5.380 άνθρωποι. Τη Δευτέρα μόλις τέσσερις άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί. Η μοναδική διάσωση που έγινε σήμερα ήταν ο απεγκλωβισμός ενός παιδιού που ήταν παγιδευμένο επί έξι ημέρες στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε. Αυτά τα στοιχεία δεν αφορούν τις πολλές διασώσεις που κάνουν εθελοντές.

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Απειλή η πείνα και οι ασθένειες στη Βενεζουέλα

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι επιζώντες θα έρθουν αντιμέτωποι με την πείνα και τις ασθένειες την επόμενη ημέρα μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης (WFP) του Οργανισμού απηύθυνε έκκληση για 50 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να παρασχεθεί επείγουσα επισιτιστική βοήθεια σε έως και 500.000 ανθρώπους για τους επόμενους τρεις μήνες. Παράλληλα, υπογράμμισε πως έχει τη δυνατότητα να θρέψει έως και 1 εκατομμύριο ανθρώπους, εάν εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση. Το WFP έχει παραδώσει τρόφιμα ενός μήνα σε 1.200 ανθρώπους στη Λα Γκουάιρα και έχει στήσει προσωρινά κέντρα σίτισης.

Από την άλλη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως το υγειονομικό σύστημα της Βενεζουέλας είναι υπό πίεση, καθώς τουλάχιστον τρία κέντρα υγείας έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές και άλλα έξι έχουν ζημιές ή λειτουργούν μόνο εν μέρει.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι κινδυνεύουν από ασθένειες όπως ο κίτρινος και ο δάγκειος πυρετός, ειδικά λόγω της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λιντμάιερ.

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Σιγή με την ελπίδα να ακούσουν επιζώντες

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι δύο ημέρες αφού πέρασε το κρίσιμο παράθυρο επιβίωσης των 72 ωρών. Έπειτα από αυτό το χρονικό διάστημα, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται ραγδαία.

Την Τρίτη, περισσότεροι από 100 άνθρωποι στέκονταν σιωπηλοί σε δρόμο όπου κάποτε βρισκόταν το συγκρότημα κατοικιών Los Cocos στη Λα Γκουάιρα. Για 10 λεπτά, που διακόπτονταν μόνο από τον ήχο κάποιου τηλεφώνου που χτυπούσε, ή από τη φωνή ενός διασώστη, είχαν τεντωμένα τα αυτιά τους, αναζητώντας κάποιο ήχο από επιζώντες των σεισμών που κατέστρεψαν τα έξι από τα οχτώ κτίρια του συγκροτήματος.

Μετά ήχησε μια κόρνα, οι αξίνες και οι φωνές ακούστηκαν ξανά, καθώς ξεκίνησε εκ νέου η αναζήτηση, περιγράφει το Reuters. Διασώστες στο Los Cocos ελπίζουν ακόμα ότι υπάρχουν επιζώντες που μπορούν να βρουν, αλλά αναζητούν και τους νεκρούς.

Σε αυτό που ήταν κάποτε το κτίριο 27, σκάβουν σήραγγα στα συντρίμμια του ισογείου. «Σιωπή» φώναξε κάποιος από διπλανό τούνελ και σηκώθηκαν γροθιές στον αέρα, ένα σύνθημα για να κάνουν ησυχία. Έπειτα από λίγα λεπτά, ένας άνδρας φώναξε «Υπάρχουν άνθρωποι» και ξανάρχισαν το σκάψιμο.

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Νωρίτερα, στην πόλη Μακούτο της Λα Γκουάιρα, διασώστες από το Εκουαδόρ και τις ΗΠΑ σταμάτησαν να παίρνουν απαντήσεις από μια μητέρα και τα τρία παιδιά της που είχαν παγιδευτεί κάτω από ένα 9όροφο κτίριο, αφού προσπαθούσαν να τους απεγκλωβίσουν επί περισσότερες από 40 ώρες. «Στο τέλος, πιστεύουμε ότι οι ημέρες έχουν ήδη περάσει και αυτό που θα βρούμε τώρα είναι ο θάνατος. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ευνοϊκά», αναγκάστηκε να παραδεχθεί ο επικεφαλής της ομάδας του Εκουαδόρ, Χόρχε Μοντανέρο.

Με πληροφορίες από Reuters