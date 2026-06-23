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Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά καίει αυτή την ώρα σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω - και συγκεκριμένα επί της οδού Ορφέως.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η εστιά εντοπίζεται στον πρώτο όροφο εργοαστασίου, όπου καίγονται χαρτικά και πλαστικά, ενώ για την ώρα δεν έχει επεκταθεί.

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Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, με 10 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2069381070361899125}