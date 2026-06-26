Πρώτη πανσέληνος του καλοκαιριού 2026.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρώτη πανσέληνο του καλοκαιριού που δεν είναι άλλη από το «φεγγάρι της φράουλας».

Την πανσέληνο του Ιουνίου 2026 θα την απολαύσουμε στις 29 Ιουνίου και το χρώμα της ειδικά όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα παίρνει ένα κοκκινωπό χρώμα.

Πάντως το όνομά της «φεγγάρι της φράουλας» το έχει πάρει από φυλές ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής καθώς είναι η περίοδος της συγκομιδής της φράουλας, η οποία γίνεται στα μέσα του Ιουνίου.

Μην ξεχάσετε ότι η καλύτερη ώρα για να την απολαύσετε είναι κατά τη δύση του ήλιου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, καθώς ανατέλλει στον ορίζοντα.