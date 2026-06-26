Το διοικητικό πρόστιμο βεβαιώνεται ανεξάρτητα από την ποινική διαδικασία, η οποία θα κινηθεί μέσα στις επόμενες μέρες.

Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό, η οποία παρέσυρε και συνέθλιψε ένα μικρό σκυλάκι στη Γαστούνη Ηλείας στις 19 Ιουνίου.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του ΑΤ Πηνειού. Οι συνήγοροι υπεράσπισης της 60χρονης τόνισαν από την πλευρά τους ότι θα προσφύγουν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου, καταθέτοντας έγγραφες αντιρρήσεις.

Παράλληλα, έγινε δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, η οποία αναμένεται να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας από την Εισαγγελία Αμαλιάδας την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021, η θανάτωση ζώου συνιστά κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή από 30.000 έως 50.000 ευρώ. Το διοικητικό πρόστιμο βεβαιώνεται ανεξάρτητα από την ποινική διαδικασία.

Το αποτρόπαιο περιστατικό

Η συγκεκριμένη υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας έπειτα από ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Στο αποτροπιαστικό βίντεο φαίνεται ότι αν και στη αρχή το όχημα φρενάρει, στη συνέχεια η οδηγός του οχήματοςπατάει γκάζι και με τις αριστερές ρόδες λιώνει το άτυχο ζώο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djen7xk008k9?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Φοβήθηκα και έφυγα»

Η 60χρονη φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε, προκειμένου να μην το πατήσει. Περίμενε για λίγο, πίστεψε ότι το ζώο είχε φύγει και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά.

Ωστόσο,η 60χρονη παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι αντιλήφθηκε πως το πάτησε, αλλά δεν παρέμεινε στο σημείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfski49owyp?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και πίστευα ότι έφυγε και ξεκίνησα ξανά. Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», υποστήριξε στους αστυνομικούς.