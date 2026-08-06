Η υπόθεση αφορούσε αγροτική επιδότηση που δεν είχε δηλωθεί στον σωστό κωδικό της δήλωσης ΦΠΑ, με τη ΔΕΔ να καταλήγει τελικά στην ακύρωση του προστίμου.

Η επιβολή προστίμων για λάθη ή παραλείψεις στις δηλώσεις ΦΠΑ αποτελεί συχνά αιτία αντιδικιών μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικής διοίκησης. Ωστόσο, πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις δεν μπορούν να επιβάλλονται χωρίς σαφή νομοθετική βάση, ακόμη και όταν διαπιστώνεται ελλιπής δήλωση. Η υπόθεση αφορούσε αγροτική επιδότηση που δεν είχε δηλωθεί στον σωστό κωδικό της δήλωσης ΦΠΑ, με τη ΔΕΔ να καταλήγει τελικά στην ακύρωση του προστίμου.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από έλεγχο του 1ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, κατά τον οποίο, μέσω διασταυρώσεων των στοιχείων της πλατφόρμας myDATA με τις δηλώσεις ΦΠΑ, διαπιστώθηκε ότι ο φορολογούμενος δεν είχε συμπεριλάβει στον κωδικό 310 ποσό 26.709,93 ευρώ, το οποίο αφορούσε αγροτική επιδότηση. Αν και η δήλωση κρίθηκε ελλιπής, από αυτήν δεν προέκυπτε καμία υποχρέωση καταβολής φόρου, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή προστίμου των 100 ευρώ.

Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη ΔΕΔ, υποστηρίζοντας ότι κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για την καταβολή της συγκεκριμένης επιδότησης.

Όπως ανέφερε, πληροφορήθηκε την πίστωση του ποσού αρκετούς μήνες αργότερα, λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η επιδότηση είχε δηλωθεί κανονικά στα έντυπα Ε1 και Ε3 του φορολογικού έτους 2023.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μελετώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, η ΔΕΔ έλαβε υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα, επισήμανε ότι για τις συγκεκριμένες παραβάσεις δεν προβλέπεται η επιβολή προστίμου λόγω ελλιπούς δήλωσης στη φορολογία ΦΠΑ. Η σχετική διοικητική πρακτική διευκρινίζει ότι το πρόστιμο για ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα εφαρμόζεται μόνο στις φορολογίες κεφαλαίου και όχι στις δηλώσεις ΦΠΑ.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, η ΔΕΔ έκανε δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή και ακύρωσε την πράξη επιβολής του προστίμου, με αποτέλεσμα η οριστική φορολογική υποχρέωση του προσφεύγοντος να διαμορφωθεί σε μηδενικό ποσό.