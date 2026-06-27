Η εκδήλωση φιλοξενείται στο λεγόμενο «Vespa Village», έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με εκθέσεις, ιστορικά μοντέλα και πολιτιστικές δράσεις, επιβεβαιώνοντας πως η Vespa δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο μετακίνησης, αλλά ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο που ενώνει γενιές και χώρες.

Σε μια εντυπωσιακή γιορτή που μετέτρεψε τη Ρώμη σε παγκόσμιο κέντρο της μοτο-κουλτούρας, χιλιάδες λάτρεις της Vespa από δεκάδες χώρες συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τα 80 χρόνια από τη δημιουργία του εμβληματικού ιταλικού σκούτερ.

Η διοργάνωση «Vespa Roma 2026 – 80 years of an icon» εξελίσσεται από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου και έχει ήδη προσελκύσει περίπου 25.000 συμμετέχοντες από 67 χώρες, μετατρέποντας την ιταλική πρωτεύουσα σε σημείο αναφοράς για την ιστορία και την εξέλιξη του ιστορικού brand.

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Η κορύφωση των εκδηλώσεων σημειώθηκε με μια μεγάλη πομπή στο κέντρο της πόλης, όπου χιλιάδες Vespas διέσχισαν εμβληματικά σημεία της Ρώμης, όπως το Κολοσσαίο και τα Αυτοκρατορικά Φόρα, προκαλώντας ενθουσιασμό σε κατοίκους και επισκέπτες που παρακολούθησαν το θέαμα.

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Στο πλαίσιο των εορτασμών παρουσιάστηκαν περισσότερα από 160 διαφορετικά μοντέλα Vespa, τα οποία αποτυπώνουν την εξέλιξη του θρυλικού σκούτερ από το 1946 έως σήμερα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική του παρουσία ως σύμβολο ιταλικού design, ελευθερίας και αστικής μετακίνησης.