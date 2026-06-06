Για χρόνια, οι μαθητές ενός λυκείου, λίγα μόλις βήματα από το Κολοσσαίο στη Ρώμη, έλεγαν ιστορίες για μυστηριώδη δωμάτια κρυμμένα κάτω από το δάπεδο του γυμναστηρίου.

Μια απίστευτη αρχαιολογική ανακάλυψη, που ξεκίνησε από την περιέργεια και τις μυστικές εξερευνήσεις μαθητών λυκείου, ήρθε στο φως στη Ρώμη, λίγα μόλις μέτρα από το Κολοσσαίο. Κάτω από το γυμναστήριο του Επιστημονικού Λυκείου Cavour, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν τα λείψανα μιας πολυτελούς ρωμαϊκής κατοικίας του 2ου αιώνα μ.Χ., επιβεβαιώνοντας ιστορίες που κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια μεταξύ των μαθητών.

Για δεκαετίες, οι μαθητές του σχολείου μιλούσαν για μυστηριώδεις υπόγειους χώρους που εκτείνονταν κάτω από το κτίριο, όπως αναφέρει το livescience. Ορισμένοι μάλιστα, σε ανεπίσημες εξερευνήσεις, είχαν εντοπίσει διαδρόμους και θαλάμους κρυμμένους κάτω από το δάπεδο του γυμναστηρίου. Όταν οι πληροφορίες αυτές έφτασαν στους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια στις αρμόδιες αρχές, ξεκίνησε μια διαδικασία που οδήγησε σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αστικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών.

Το σχολείο στεγάζεται σε κτίριο που αρχικά λειτουργούσε ως καθολική ιεραποστολική εγκατάσταση. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, κατά τη θεμελίωση των εγκαταστάσεων, είχαν εντοπιστεί τμήματα μιας αρχαίας «domus», δηλαδή μιας μεγάλης ρωμαϊκής κατοικίας. Ωστόσο, η πλήρης έκταση του μνημείου παρέμενε άγνωστη, καθώς η περιοχή καλύπτεται σήμερα από πυκνή σύγχρονη δόμηση.

Η γειτονιά αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ιστορία της αρχαίας Ρώμης, καθώς συνδέεται με κορυφαίες προσωπικότητες της ρωμαϊκής πολιτικής ζωής, όπως ο Κικέρωνας, ο Πομπήιος και ο Οκταβιανός, ο μετέπειτα αυτοκράτορας Αύγουστος. Παρά τη σπουδαιότητά της, η αρχαιολογική έρευνα παραμένει περιορισμένη εξαιτίας των νεότερων κτιρίων που έχουν ανεγερθεί πάνω από τα αρχαία στρώματα.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του χώρου έπαιξε η καθηγήτρια Ιστορίας και Λατινικών Κλαούντια Μαρίνο, η οποία ενημέρωσε την Ειδική Αρχαιολογική Εποπτεία της Ρώμης για τις αναφορές των μαθητών σχετικά με τις υπόγειες στοές. Οι ανασκαφικές εργασίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2026 και τα αποτελέσματά τους παρουσιάστηκαν επίσημα στο κοινό στις 28 Μαΐου από την ίδια και τον διακεκριμένο αρχαιολόγο Φιλίππο Κοαρέλι του Πανεπιστημίου της Περούτζια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα ευρήματα αποκαλύπτουν τμήμα μιας εντυπωσιακής κατοικίας που χρονολογείται στα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ. Σύμφωνα με επιγραφή που είχε βρεθεί σε παλαιότερες έρευνες, το σπίτι πιθανότατα ανήκε σε μέλος της οικογένειας των Ούμβριων, μιας σχετικά άγνωστης αριστοκρατικής οικογένειας που ενδέχεται να είχε καταγωγή από το Σάμνιο της νότιας Ιταλίας.

Η κατοικία, η οποία έχει πλέον λάβει την ονομασία «Domus Liceo Cavour», εντυπωσιάζει για τον πλούσιο διάκοσμό της. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τοιχογραφίες με φυτικά και εικονιστικά μοτίβα, περίτεχνες διακοσμήσεις από γυψομάρμαρο στις καμάρες των οροφών, καθώς και ένα εξαιρετικό μωσαϊκό δάπεδο με μεγάλα ακανόνιστα πλακίδια, ένα διακοσμητικό στυλ ιδιαίτερα δημοφιλές στις εύπορες τάξεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εκείνης της εποχής.

Παράλληλα, ο χώρος έκρυβε και πιο πρόσφατα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας. Στους τοίχους εντοπίστηκαν γκράφιτι του 20ού αιώνα, τα οποία φαίνεται να άφησαν μαθητές, τουρίστες και εξερευνητές που κατά καιρούς είχαν καταφέρει να εισέλθουν στις υπόγειες αίθουσες.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής έχει ερευνηθεί μόνο ένα μικρό τμήμα της αρχαίας κατοικίας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της εξακολουθεί να εκτείνεται κάτω από τις εγκαταστάσεις του σχολείου. Οι αρχαιολογικές υπηρεσίες εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο συνέχισης των ανασκαφών, ενώ βρίσκεται υπό συζήτηση ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα επιτρέψει στο μέλλον την πρόσβαση του κοινού στον χώρο.

Μάλιστα, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις προβλέπει ότι οι ίδιοι οι μαθητές του λυκείου θα μπορούν να συμμετέχουν ως ξεναγοί, μετατρέποντας μια σχολική περιέργεια που ξεκίνησε από μυστικές εξερευνήσεις σε ένα ζωντανό μάθημα ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.