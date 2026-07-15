Γίνε μέλος της Συμπαράταξής μας και δες την πολιτική αλλιώς!, αναφέρει στο κάλεσμά του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς. Αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους όλους και όλες εσάς. Γι αυτό και εμείς δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε ή να σας διδάξουμε. Ερχόμαστε να συζητήσουμε να σας ακούσουμε και να διδαχθούμε από σας» αναφέρει στο πρώτο διαδικτυακό κάλεσμα ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως εξηγεί «μετά τις ανοιχτές εκδηλώσεις διαλόγου σε όλη την Ελλάδα όπου δεν παρεμβαίνουν κυρίως τα στελέχη μας αλλά άνθρωποι από την κοινωνία μεταφέροντας τον σφυγμό της τώρα αλλάζουμε και τον τρόπο που συζητάμε και αποφασίζουμε και τις εσωτερικές μας διεργασίες.

»Την Πέμπτη 16/7 στις 7 το απόγευμα σε μία ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση όλα τα μέρη της ΕΛΑΣ θα έχουν την δυνατότητα να συνομιλήσουν μαζί μου και εγώ να τους ακούσω για να απαντήσω στις ερωτήσεις τους. Προλαβαίνεις να εγγραφείς και να συμμετέχεις στο www.myelas.gr γίνε μέλος της συμπαράταξής μας και δεν την πολιτική αλλιώς] αναφέρει σε μήνυμά του στα social media ο Αλέξης Τσίπρας.

«Μαζί δημιουργούμε τη Συμπαράταξη της νέας εποχής, μαζί διαμορφώνουμε ένα πολιτικό «εμείς», με σύγχρονα μέσα, προσαρμοσμένο στο σήμερα, για τις ανάγκες της κοινωνίας» σημειώνει στη λεζάντα του βίντεο.

Η αρχή γίνεται την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 19:00.

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