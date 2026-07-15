Τι ανέφερε ο Τσίπρας.

Βιάστηκαν στο κυβερνητικό στρατόπεδο να πανηγυρίσουν για την εκτίναξη των άμεσων ξένων επενδύσεων στα 12,9 δισ. δολάρια το 2025 (από τα 7,6 δισ. δολάρια το 2024) παρουσιάζοντάς την ως ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Υπάρχει όμως μια μικρή υποσημείωση που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist. Το σύνολο σχεδόν της αύξησης οφείλεται στην εταιρική αναδιάρθρωση της Metlen, με τη νέα μητρική εταιρεία στο Λονδίνο να αποκτά το σύνολο των μετοχών της Μυτιληναίος, σε συναλλαγή ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ. Λογιστικά καταγράφεται ως άμεση ξένη επένδυση. Στην πράξη, όμως, δεν πρόκειται για νέο παραγωγικό κεφάλαιο που εισρέει στην ελληνική οικονομία.

Με λίγα λόγια, οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί στηρίζονται σε ένα μεμονωμένο εταιρικό γεγονός και όχι σε ένα γενικευμένο επενδυτικό κύμα. Οι αριθμοί έχουν πάντα σημασία. Αρκεί να διαβάζει κανείς και τα... ψιλά γράμματα.

Ε.Σ.