Πρόστιμο 500 ευρώ επιβλήθηκε σε τουρίστα που βούτηξε στο διάσημο συντριβάνι της Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη.

Η απόφασή του αυτή ώθησε τους Ιταλούς να απαιτήσουν αυξημένα πρόστιμα και μεγαλύτερη ασφάλεια για το ορόσημο της πόλης. Πλέον υπάρχει υποχρεωτικό σύστημα εισιτηρίου για την είσοδο στο μνημείο αλλά το ποσό είναι τόσο μικρό, που δεν κατάφερε να αποτρέψει τον 30χρονο τουρίστα.

Ο 30χρονος τουρίστας από τη Νέα Ζηλανδία ντυμένος με τζιν, μια μακρυμάνικη μπλούζα, κάλτσες και παπούτσια, βούτηξε στο συντριβάνι και κολύμπησε αγνοώντας τις απαιτήσεις της αστυνομίας να βγει από το νερό. Τελικά του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ και του απαγορεύτηκε η επιστροφή στο χώρο.

Το βίντεο του περιστατικού έγινε viral στην Ιταλία, προκαλώντας εκκλήσεις για υψηλότερα πρόστιμα, ακόμη και ποινές φυλάκισης, για να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά και να προστατευτεί το σιντριβάνι.

«Τα 500 ευρώ είναι ψιλά», έγραψε μια γυναίκα στο Facebook. «Αν ήταν 5.000 ευρώ, θα το σκεφτόντουσαν για λίγο» πρόσθεσε ενώ μία άλλη χρήστρια συμφώνησε πως «Νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στην Ιταλία. Το πρόστιμο θα έπρεπε να είναι 5.000 ευρώ». «Άμεση σύλληψη και αποφυλάκιση με εγγύηση», σημείωσε ένας τρίτος χρήστης.

Παράλληλα, το Σάββατο ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ δύο αντίπαλων εγκληματικών συμμοριών στο σημείο, πυροδοτώντας εκ νέου τη συζήτηση σχετικά με το εάν η ασφάλεια είναι επαρκής για την προστασία των εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται τη Φοντάνα ντι Τρέβι κάθε χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι τουρίστες κατέφυγαν σε μπαρ και καφετέριες, και τρία άτομα φέρεται να μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το σιντριβάνι περιπολείτε από την αστυνομία 24 ώρες το 24ωρο, ενώ έχουν στηθεί φράγματα για τον έλεγχο της ροής των επισκεπτών. Από τον Φεβρουάριο, οι τουρίστες καλούνται να πληρώσουν τέλος 2 ευρώ για να φτάσουν στην άκρη του σιντριβανιού.

Στους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας, σχεδόν 660.000 άνθρωποι πλήρωσαν για να επισκεφθούν το σιντριβάνι, αποφέροντας έσοδα άνω των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για την πόλη. Επιπλέον, κέρματα αξίας περίπου 3.000 ευρώ ρίχνονται στο σιντριβάνι κάθε μέρα. Αυτά τα χρήματα συλλέγονται τακτικά και δίνονται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το δημοτικό συμβούλιο της Ρώμης αύξησε επίσης τον αριθμό των καμερών παρακολούθησης σε περισσότερες από 50 δημόσιες πλατείες, συμπεριλαμβανομένης αυτής που περιβάλλει τη Φοντάνα ντι Τρέβι, δήλωσε εκπρόσωπος.

Η βουτιά του Νεοζηλανδού είναι το τελευταίο περιστατικό που αφορά σε τουρίστες που συμπεριφέρονται άσχημα στη Φοντάνα ντι Τρέβι, καθώς πολλοί προσπαθούν να μιμηθούν την κλασική σκηνή της Ανίτα Έκμπεργκ από την ταινία του 1960 La Dolce Vita. Πέρυσι, ένας άλλος τουρίστας από τη Νέα Ζηλανδία βούτηξε στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Τον σταμάτησε η αστυνομία, του επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή μπήκε στο σιντριβάνι και του απαγορεύτηκε επίσης η επιστροφή στη Ρώμη.

Με πληροφορίες του Corriere della Sera/Telegraph