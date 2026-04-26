Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν και να ανασύρουν τη σορό, ολοκληρώνοντας μια απαιτητική επιχείρηση υπό αντίξοες συνθήκες.

Σορός ενός Γάλλου τουρίστα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στην Ικαρία, έπειτα από επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το ikariaki, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σε περιοχή με δύσκολη πρόσβαση, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τουρίστας κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο και τα αίτια του θανάτου του, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αναγνώρισης και ιατροδικαστικής εξέτασης.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά επιχειρήσεων διάσωσης που πραγματοποιούνται σε δυσπρόσιτες περιοχές του νησιωτικού και ορεινού χώρου, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο, όπου αυξάνονται οι περιπτώσεις πεζοπορίας σε απαιτητικά μονοπάτια.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2048432222659543441}