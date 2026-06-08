Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου, απειλούνται διάσπαρτες οικίες.

Φωτιά ξέσπασε στην Περαχώρα Λουτρακίου το μεσημέρι της Δευτέρας (08/06). Η φωτιά καίει σε πευκόφυτη περιοχή, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι τεράστια.

Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr η φωτιά ξέσπασε στη δασική έκταση Σκάλωμα Λουτρακίου, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πιο συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, καθώς και εθελοντές.

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Από τις εστίες τις φωτιάς απειλούνται ορισμένες διάσπαρτες οικίες. Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, η φωτιά πιθανόν να ξεκίνησε από αγροτική καλλιέργεια. Στο σημείο έχει σπεύσει ήδη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια.

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Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς από τους νομούς της Αχαϊας , της Αττικής και της Αργολίδας. Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο.

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«Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112» ήχησε στην Περαχώρα Λουτρακίου από τα πρώτα κιόλας λεπτά της φωτιάς, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2063975683605336385}

Αισιοδοξία για την εξέλιξη της φωτιάς

Αισιόδοξος για την κατάσταση δήλωσε ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης. Σύμφωνα με τον κ. Γκιώνη, η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς είναι καλύτερη. Δεν υπάρχουν αναφορές για οικίες σε κίνδυνο, με τις καιρικές συνθήκες να είναι μέχρι στιγμής ευνοϊκές. Σημειώνεται ότι πλησίον της φωτιάς βρίσκεται η λίμνη Βουλιαγμένης και ο Κορινθιακός κόλπος, γεγονός που βοηθάει τον ταχύ ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων.

«Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλυτέρα, πιστεύω τις επόμενές ώρες να μαζευτεί η κατάσταση. Κάποια σπίτια είναι κοντά, αλλά δεν έχει αναφερθεί πρόβλημα από κανέναν μέχρι στιγμής. Η φωτιά καίει δασική έκταση. Αρχικά ήταν ένα το μέτωπο, ξαφνικά όμως υπήρξε άλλο ένα στα 300 με 400 μέτρα μακριά πιθανότατα από εκτόξευση κουκουναριών. Ευτυχώς δεν πνέουν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή και αυτό βοηθάει στην κατάσβεση τα επίγεια και εναέρια μέσα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj3q3q07th5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από αγροτικές εργασίες ξέσπασε η φωτιά

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.

Ως εκ τούτου, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

{https://x.com/ForecastGreece/status/2063970903768109196}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj3ps32vy4bd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=gygNLRsuCEk&t}

{https://www.youtube.com/watch?v=zx83PSU3LUc}

{https://www.facebook.com/reel/26284332791241753}