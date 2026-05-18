Το Final Four της Euroleague είναι προ των πυλών, με το Telekom Center Athens να φιλοξενεί την τελική φάση της διοργάνωσης στις 22 και 24 Μαΐου. Η διοργάνωση ενός τέτοιου γεγονότος διεθνούς εμβέλειας έχει οδηγήσει την Ελληνική Αστυνομία στην εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το σχέδιο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Παράλληλα, οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στον χώρο επικίνδυνα ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ασφαλείας αθλητικών διοργανώσεων.

Επιπρόσθετα στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, πρόκλησης επεισοδίων, κατοχής ή χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων, φθορών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συμπεριφοράς που δύναται να διαταράξει τη δημόσια τάξη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διοργάνωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις θα ενεργούν άμεσα, συντονισμένα και με επιχειρησιακή ετοιμότητα σε κάθε σχετικό περιστατικό.

Οι φίλαθλοι καλούνται να προσέρχονται εγκαίρως στις εγκαταστάσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Τέλος, τονίζεται ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν αναλυτικές ανακοινώσεις με ειδικότερες οδηγίες και πληροφορίες για τις προβλεπόμενες διαδρομές προσέγγισης και αποχώρησης των φιλάθλων, τα σημεία ελέγχου, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.