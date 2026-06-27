Τι αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα «καθοριστικό» βήμα προς μια αποκλιμάκωση στην περιοχή.

Ωστόσο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ υπογράμμισε πως: «Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος φλέγεται».

«Τα επόμενα βασικά βήματα είναι ο αφοπλισμός των μη κρατικών ομάδων και η διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου», τόνισε διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να «στηρίξει» αυτή την πορεία προς μια «βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα».

{https://x.com/vonderleyen/status/2070853960110326146}