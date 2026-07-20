Το σιντριβάνι κατέρρευσε από το βάρος πολλών ανθρώπων που είχαν ανέβει πάνω του.

Ένας έφηβος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε σιντριβάνι κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου από την Ισπανία.

«Ο δήμος της Σιουδάδ Ροδρίγο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο ενός 13χρονου αγοριού», ανέφερε ο δήμος σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι γιορτή για την ισπανική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου μετατράπηκε σε τραγωδία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η Σιουδάδ Ροδρίγο είναι μια μικρή πόλη στην περιοχή της Σαλαμάνκα, περίπου 25 χιλιόμετρα ανατολικά των συνόρων με την Πορτογαλία.

«Λίγα λεπτά μετά τις 00:30 τοπική ώρα, οι υπηρεσίες διάσωσης έλαβαν κλήσεις για κατάρρευση σιντριβανιού πάνω σε πολλούς ανθρώπους», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X. Στην ίδια ανακοίνωση αναφερόταν ότι τραυματίστηκε ακόμη ένα νεαρό άτομο.

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Ισπανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το σιντριβάνι κατέρρευσε από το βάρος πολλών ανθρώπων που είχαν ανέβει πάνω του για να πανηγυρίσουν την πρώτη κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία μετά το 2010, σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο αποτελεί πάθος εκατομμυρίων ανθρώπων.

{https://www.tiktok.com/@channelnewsasia/video/7664437467780500743}

Με πληροφορίες από thejournal.ie