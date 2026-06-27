Ο Βανς υποστήριξε ότι το βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις είναι η ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο, τονίζοντας ότι αυτή έχει «ουσιαστικά εξουδετερωθεί».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε ισχυρή θέση απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «κερδίζουν με κάθε τρόπο», είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και στρατιωτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή του HBO Real Time with Bill Maher, λίγες ώρες πριν από αναφορές για νέες στρατιωτικές επιθέσεις και επεισόδια στο Στενό του Ορμούζ, μια από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

«Η Αμερική κερδίζει είτε με συμφωνία είτε χωρίς»

Ο Βανς υποστήριξε ότι, ακόμη και στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Τεχεράνη, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, καθώς το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα και η χώρα έχει αποδυναμωθεί στρατηγικά.

«Αν καταλήξουμε σε συμφωνία, τέλεια. Αν όχι, το πυρηνικό τους πρόγραμμα έχει ήδη καταστραφεί και είναι πολύ πιο αδύναμοι. Η Αμερική κερδίζει με κάθε τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αυξημένη ροή πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ αποτελεί ένδειξη ότι «κάτι σημαντικό συμβαίνει», χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

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Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου έγιναν σε μια χρονική στιγμή ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς αναφορές έκαναν λόγο για ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και πλήγματα σε πλοία στην περιοχή του Ορμούζ, που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αμερικανικοί στόχοι επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το Ιράν φέρεται να απάντησε με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με αμερικανικές δυνάμεις.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στο επίκεντρο

Ο Βανς υποστήριξε ότι το βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις είναι η ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο, τονίζοντας ότι αυτή έχει «ουσιαστικά εξουδετερωθεί».

Την ίδια στιγμή, διεθνείς οργανισμοί και ειδικοί επισημαίνουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, γεγονός που παραμένει σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι η διαχείριση ή μεταφορά αυτών των αποθεμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο σε μια συνολική συμφωνία.

Διπλωματία και «προσφορά αλλαγής»

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο βελτίωσης των σχέσεων με την Τεχεράνη, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για πυρηνικά όπλα.

«Αν είναι πρόθυμοι να αλλάξουν, είμαστε κι εμείς πρόθυμοι να αλλάξουμε τη σχέση μας με τη χώρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «οι ΗΠΑ έχουν όλα τα χαρτιά».

Η εμφάνιση του Βανς εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη στρατηγική απέναντι στο Ιράν, την ασφάλεια στην περιοχή και την ενεργειακή σταθερότητα.

Οι επικριτές της προσέγγισης αυτής σημειώνουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν έχει πλήρως εξουδετερωθεί, επισημαίνοντας ότι παραμένουν κρίσιμα αποθέματα ουρανίου εντός της χώρας.