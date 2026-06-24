Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Άδοξο τέλος είχε μεγάλο γλέντι σε οικισμό του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, όταν πυροβολισμοί στον αέρα προκάλεσαν αναστάτωση στους εκατοντάδες παρευρισκόμενους και οδήγησαν στη διακοπή της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr στο γλέντι συμμετείχαν περίπου 2.000 άτομα, όταν, τις πρώτες πρωινές ώρες, ένας 26χρονος ο οποίος είναι πρόεδρος του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου, πυροβόλισε κάμποσες φορές στον αέρα με πιστόλι. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό και ανησυχία στους παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα ο λυράρης να διακόψει το μουσικό πρόγραμμα και αρκετοί πολίτες να αποχωρήσουν άρον άρον από τον χώρο.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για περιπτώσεις άσκοπων πυροβολισμών και παράνομης οπλοχρησίας.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντα από αστυνομικούς του αρμόδιου τμήματος, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παράλληλα, συνελήφθησαν και μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την υπόθεση φύλαξης όπλων.

Κατά πληροφορίες, ο 26χρονος είναι κάτοχος άδειας που σχετίζεται με τη συμμετοχή του σε σκοπευτικό σύλλογο. Από την πλευρά του, ο νεαρός φέρεται να δηλώνει συντετριμμένος για την τροπή που πήρε η υπόθεση και υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να χαλάσει το γλέντι. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, αντιλήφθηκε περιστατικό που θεώρησε επικίνδυνο και προχώρησε σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς με στόχο, όπως υποστηρίζει, να αποτρέψει ενδεχόμενη ένταση ή σοβαρότερο επεισόδιο. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε των πυροβολισμών και αν ευσταθούν οι ισχυρισμοί του 26χρονου.