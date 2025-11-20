Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρέθηκε ξανά στο Ρέθυμνο προκειμένου να ανακοινώσει νέα μέτρα κατά της οπλοκατοχής.

Εκτεταμένους στοχευμένους ελέγχους κατά της παράνομης οπλοκατοχής προανήγγειλε από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καλώντας τους πολίτες να παραδώσουν τα παράνομα όπλα που έχουν στην κατοχή τους.

«Θα είμαι εδώ (σσ. στην Κρήτη) όσες φορές χρειαστεί» ανέφερε αρχικά, επισημαίνοντας ότι «η θέλησή μας να αλλάξουμε τα πράγματα συνοδεύεται κι από πράξεις».

«Πρέπει να πούμε ξανά πως δεν θα αφήσουμε να κάνουν κουμάντο στο νησί οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες».

«Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα όπλα δεν είναι παιχνίδι, ούτε σύμβολο υπεροχής και ανδρισμού», υποστήριξε μεταξύ άλλων, αναγγέλλοντας την αυστηροποίηση των ποινών - τόσο ως προς την φυλάκιση, όσο και ως προς την χρηματική ποινή.

Πιο συγκεκριμένα, οι «μπαλωθιές» θα τιμωρούνται πλέον με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, χρηματική ποινή 1.000 – 30.000 ευρώ, ενώ ποινική ευθύνη έχει και ο καταστηματάρχης ή διοργανωτής που τις επιτρέπει, με ίδιες ποινές και δυνατότητα σφράγισης του καταστήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδρύεται Υποδιέυθυνση Αστυνομίας Μεσαράς

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε την ίδρυση τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων (ζωοκλοπή, αγροζημίες, κ.ά) στην Κρήτη ώστε να παραπέμπονται στο Οργανωμένο Έγκλημα, καθώς και τη δημιουργία Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς με έδρα τις Μοίρες.

Η υποδιεύθυνση αυτή θα στεγάζεται σε κτήριο που παραχωρεί ο Δήμος Φαιστού και αναμένεται να είναι λειτουργική μέχρι το τέλος του έτους. Η νέα υπηρεσία θα διαθέτει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο εξοπλισμό, ενισχύοντας σημαντικά την αστυνομική παρουσία στην περιοχή.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η προσθήκη 40 νέων αστυνομικών στο Τμήμα Ασφαλείας Μεσαράς, καθώς και η ενίσχυση με σύγχρονο υλικό.

Δημιουργούνται επίσης νέες ειδικές ομάδες, όπως η Ομάδα ΔΙΑΣ που θα καλύπτει την αστική και περιαστική περιοχή των Αγίων Δέκα, των Μοιρών και των Καπαριανών, καθώς και η Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Το Τμήμα Ασφαλείας Μεσαράς θα λειτουργήσει ως επιχειρησιακός βραχίονας αυτών των δομών.

Φυλάκιση σε όποιον «διαφημίζει» όπλα

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ακόμη νέα διάταξη που προβλέπει πως όποιος παρακινεί ή προκαλεί άλλον σε παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου ή διαφημίζει τη χρήση τους ή παρέχει πληροφορίες για την προμήθειά τους θα τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 ετών και χρηματική ποινή από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Αν η πράξη αφορά, δε, σε ανήλικο ή τελείται μέσω διαδικτύου προβλέπεται φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 ευρώ και έως 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση, μάλιστα, που ο δράστης έχει σκοπό το κέρδος, η κάθειρξη γίνεται έως 8 έτη και το πρόστιμο φτάνει έως 100.000 ευρώ

Ο υπουργός ανακοίνωσε, τέλος, ότι ο νέος νόμος θα προβλέπει κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου, όπως και κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη, δηλαδή κάθειρξη έως 10 ετών σε περίπτωση που έχει ξαναδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του περί όπλων εντός δεκαετίας.