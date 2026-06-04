Από την ανταλλαγή πυρών στα Άνω Λιόσια τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Περιστατικό με πυροβολισμούς σε οικισμό στα Άνω Λιόσια εξιχνίασαν οι Αρχές, το οποίο έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής, 31 Μαϊου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν 13 άτομα (7 άνδρες και 6 γυναίκες), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, το πρωί της Κυριακής, οι 12 συλληφθέντες συνεπλάκησαν έξω από οικία σε οικισμό των Άνω Λιοσίων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό από πυροβολισμούς με καραμπίνα, δύο εκ των συλληφθέντων και την πρόσκληση φθορών σε μία οικία και σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Από την έρευνα της αστυνομίας ταυτοποιήθηκαν ως δράστες οι 13 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις σε όλη την Αττική.

Σημειώνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. λίγο μετά το περιστατικό εντός οχήματος στην περιοχή του Χαϊδαρίου και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε γεμιστήρας με 7 φυσίγγια.

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