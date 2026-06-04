Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας στα Τρίκαλα έπεσε νεκρός από πυροβολισμό το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ ο αδελφός του υποστηρίζει πως τον σκότωσε κατά λάθος, επειδή εκπυρσοκρότησε το όπλο.

Ο δεύτερος- επίσης ηλικιωμένος- ειδοποίησε την αστυνομία, λέγοντας πως το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που το καθάριζε, με συνέπεια να σκοτώσει κατά λάθος τον αδελφό του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ο ηλικιωμένος.

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