Βροχές, καταιγίδες αλλά και υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή.

Έχουν ξεκινήσει ήδη τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Χρωματισμούς αρκετούς έχουμε επίσης, στη δυτική Ελλάδα - βορειοδυτική, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και βόρεια Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και δυτική Μακεδονία. Τα σύννεφα θα γίνουν σιγά σιγά περισσότερα και θα δώσουν μπόρες, βροχές και καταιγίδες σε τοπικό επίπεδο.

Μέχρι και το μεσημέρι αυτό το κομμάτι της χώρας θα επηρεαστεί από διάσπαρτες μπόρες. Η αστάθεια μέχρι και το απόγευμα θα γίνει περισσότερη προς τη Θεσσαλία, την Στερεά, την Αττική (μόνο στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα για μπόρα και καταιγίδα), τη Θεσσαλονίκη.

Στην υπόλοιπη ανατολική και νότια Ελλάδα δεν θα έχουμε κάτι το ιδιαίτερο.

Το απόγευμα αστάθεια θα υπάρχει παντού, από την Πελοπόννησο, την ορεινή Αττική και σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική χώρα.

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Από το βράδυ ο καιρός σταδιακά θα ηρεμήσει. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι στις Κυκλάδες, όπου οι ριπές δεν αποκλείεται να φθάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι, εκεί που θα είναι άστατος ο καιρός θα έχει μία ψύχρα - 24 με 25 βαθμούς Κελσίου -, ενώ σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας ο καιρός θα φθάσει ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή, η ημέρα θα ξεκινάει με καθαρό καιρό και ξαφνικά θα εμφανίζονται φαινόμενα κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, με μπόρες ή και καταιγίδες.

Κοντά στο μεσημέρι, περιμένουμε αστάθεια στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και σε αρκετές περιοχές της Αττικής - κυρίως ορεινές - θα πρέπει να βγάλει κάποια μπόρα ή και καταιγίδα. Θα είναι ένα πέρασμα και δεν θα βρέχει όλη την ημέρα, καθώς από το βράδυ της Παρασκευής, η αστάθεια μειώνεται πλέον εντελώς.

Το ίδιο συμβαίνει και το Σάββατο καθώς φουντώνει η αστάθεια στα ηπειρωτικά, και στα ορεινά, που και πάλι θα εκδηλωθούν κάποιες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες.

Την Κυριακή, πάλι η ημέρα θα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Αναμένεται ηλιοφάνεια σχεδόν παντού - ίσως βγάλει κάποια μπόρα κοντά στα βουνά-. Έτσι θα πορευθούμε και τη Δευτέρα. Και πάλι στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας, τοπικά, ίσως βγάλει κάποια μπόρα ή και τοπική καταιγίδα, πάλι μικρής διάρκειας.

Την Παρασκευή και το Σάββατο δεν θα έχουμε δυνατούς ανέμους για όσους ταξιδεύουν. Κυριακή προς Δευτέρα, θα αυξηθεί λίγο η ένταση του βοριά στα 5 με 6 μποφόρ στην περιοχή του Αιγαίου.

Οι θερμοκρασίες θα είναι καλοκαιρινές την Παρασκευή, θα φθάνουν ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές θα έχει λίγη δροσιά με τον υδράργυρο να δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο, δείχνει οτι θα είναι κανονικές οι θερμοκρασίες και την Κυριακή, θα έχουμε μικρή άνοδο στο εσωτερικό της χώρας. Τη Δευτέρα ο βοριάς θα δώσει μία αίσθηση περισσότερης δροσιάς στην ανατολική Ελλάδα. Θα πάμε δηλαδή κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι για τα πεδινά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν φαίνεται να έχουμε πάνω από 28 - 29 βαθμούς Κελσίου.

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