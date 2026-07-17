Περισσότεροι από 1,87 εκατομμύρια καταναλωτές βρίσκονταν σε σταθερά τιμολόγια έως και τον περασμένο Απρίλιο.

Συνεχίζεται η στροφή των οικιακών καταναλωτών προς τα «μπλε», σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των τιμών και οι διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά ενισχύουν την ανάγκη των νοικοκυριών για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς ρεύματος.

Περισσότεροι από 1,87 εκατομμύρια καταναλωτές βρίσκονταν σε σταθερά τιμολόγια έως και τον περασμένο Απρίλιο. Στα τέλη του 2025, τα «μπλε» τιμολόγια αντιστοιχούσαν σε 1.653.984 μετρητές, ενώ μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2026 ακόμη 217.437 οικιακοί καταναλωτές κατευθύνθηκαν προς τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η αβεβαιότητα ενισχύει τη στροφή στα σταθερά τιμολόγια

Η ετήσια έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για το 2025 επιβεβαιώνει ότι η ενίσχυση των σταθερών τιμολογίων συνδέθηκε με την αστάθεια που επικράτησε στην ενεργειακή αγορά, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αναταράξεων που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Υπό τον φόβο νέων ανατιμήσεων, πολλά νοικοκυριά αναζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια και προβλεψιμότητα στις χρεώσεις τους, τάση που φαίνεται να διατηρείται και το 2026, καθώς οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά εξακολουθούν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Τα «μπλε» ήταν η φθηνότερη επιλογή το 2025

Τα στοιχεία για το κόστος ενισχύουν την εικόνα αυτή. Για ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 330 kWh, τα σταθερά τιμολόγια αποτέλεσαν την οικονομικότερη κατηγορία στους οκτώ από τους δώδεκα μήνες του 2025. Σύμφωνα με την έκθεση της ΡΑΑΕΥ, η μέση μηνιαία ανταγωνιστική χρέωση διαμορφώθηκε στα 50,51 ευρώ για τα σταθερά τιμολόγια, έναντι 56,50 ευρώ για τα κυμαινόμενα και 60,98 ευρώ για τα ειδικά, τα λεγόμενα «πράσινα» τιμολόγια, τα οποία εμφάνισαν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Ακόμη πιο έντονο ήταν το πλεονέκτημα των σταθερών προγραμμάτων στα νοικοκυριά με υψηλότερη κατανάλωση. Για μηνιαία κατανάλωση 660 kWh, τα «μπλε» τιμολόγια ήταν η φθηνότερη επιλογή στους έντεκα από τους δώδεκα μήνες του έτους. Η μέση ανταγωνιστική χρέωση διαμορφώθηκε στα 92,81 ευρώ, έναντι 109,40 ευρώ για τα κυμαινόμενα και 118,36 ευρώ για τα ειδικά τιμολόγια.

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Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ είναι ότι, κατά τη διάρκεια του 2025, τα σταθερά τιμολόγια προσέφεραν σε σημαντικό βαθμό έναν ελκυστικό συνδυασμό χαμηλότερου κόστους και προβλεψιμότητας, επηρεάζοντας αντίστοιχα τις επιλογές των καταναλωτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μερίδιό τους υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο, από 13,3% στο τέλος του 2024 σε 28,7% τον Δεκέμβριο του 2025.

Περιορισμένο ενδιαφέρον για τα δυναμικά τιμολόγια

Η μετακίνηση προς τα σταθερά τιμολόγια συνεχίζεται και το 2026, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας διατηρεί ισχυρό το ενδιαφέρον των νοικοκυριών. Στον αντίποδα, η νέα κατηγορία των δυναμικών ή «πορτοκαλί» τιμολογίων, που έκανε την εμφάνισή της στην αγορά από τον Απρίλιο, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να προσελκύει αντίστοιχο ενδιαφέρον.

Καθοριστικός παράγοντας είναι η περιορισμένη ακόμη διείσδυση των έξυπνων μετρητών. Πρόσβαση στα δυναμικά τιμολόγια μπορούν να έχουν οι καταναλωτές που διαθέτουν έξυπνο μετρητή, ώστε να αξιοποιούν τις διαφοροποιήσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος ανά ώρα της ημέρας και, μεταφέροντας μέρος της κατανάλωσής τους σε φθηνότερες ώρες, να περιορίζουν το ενεργειακό τους κόστος.