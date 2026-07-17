Νέα παραίτηση στον ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης. Γνωστή έγινε και η παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας το μπαράζ παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών και στελεχών της Κουμουνδούρου. Λίγο αργότερα έγινε γνωστή και η αποχώρηση του Μίλτου Ζαμπάρα.

Ο πρώην υπουργός επέλεξε να απευθυνθεί στα μέλη και τα στελέχη του κόμματος με τα οποία συμπορεύτηκε τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή πορεία.

«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β΄ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», αναφέρει στη δήλωσή του.

Τέλος και ο Ζαμπάρας

Με την αποχώρηση του Μίλτου Ζαμπάρα, συνεχίζεται σήμερα η «φυλλορροή» στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον ίδιο πριν από λίγο να στέλνει επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη.



Μέχρι αυτή τη στιγμή, από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες 13 βουλευτές και δεν αποκλείεται η αυριανή

εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας να πραγματοποιηθεί με μονοψήφιο αριθμό βουλευτών.

Μαζικές παραιτήσεις από την Κεντρική Επιτροπή

Συνεχίζονται οι μαζικές παραιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ καθώς, πριν από λίγο έγινε γνωστή η μαζική παραίτηση 63 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

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Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως «Τη στιγμή που η κοινωνία πλήττεται από τα πολλαπλά αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής, μέσα στο ίδιο μας το κόμμα έχουν εγκατασταθεί συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά για τα οποία αγωνιστήκαμε.

Αντί για ενότητα και συλλογική προσπάθεια προς μια προοδευτική διέξοδο παρατηρούμε δημόσιες επιθέσεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις και πρακτικές, που υπονομεύουν τις δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις».

Προσθέτουν πως «αυτές οι συμπεριφορές δεν εκφράζουν πολιτικές επιλογές. Τραυματίζουν τις σχέσεις συντροφικότητας, τις θυσίες και την ιστορία μιας ολόκληρης παράταξης, που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε.

Δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε μια διαδικασία, όπου η μειοψηφία επιχειρεί, κατά το δοκούν, να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Επιλέγουμε να σταθούμε πιστοί στις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης, που υπήρξαν η καρδιά του πολιτικού μας αγώνα».

Και καταλήγουν «Παραιτούμαστε από την Κεντρική Επιτροπή, τιμώντας τις κοινές μάχες, τους αγώνες και τις αγνές προθέσεις των συντρόφων που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Ελπίζουμε ότι ο προοδευτικός χώρος θα βρει ξανά την ενότητά του και θα αποδείξει πως η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα των πολιτών. Καλούμε όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια, συλλογική υπέρβαση».