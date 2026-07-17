Η νέα άνοδος των τιμών έρχεται καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενη περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και για τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στις ενεργειακές υποδομές και στις διεθνείς ροές πετρελαίου.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, μετά την προειδοποίηση της Τεχεράνης ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον υποδομών στην ευρύτερη περιοχή, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του για πλήγματα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις της χώρας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση τον Αύγουστο είναι στα 80,09 δολάρια το βαρέλι, το δε Μπρεντ σημειώνει άνοδο 1,33%, στα 85,35 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος των τιμών έρχεται καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενη περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και για τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στις ενεργειακές υποδομές και στις διεθνείς ροές πετρελαίου.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να πλήξουν υποδομές του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν οι δύο πλευρές δεν καταφέρουν να σημειώσουν διπλωματική πρόοδο.

Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε την Πέμπτη, μέσω ανακοίνωσης εκπροσώπου της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν στο Telegram. Η ιρανική πλευρά προειδοποίησε ότι, εάν οι απειλές του Αμερικανού προέδρου πραγματοποιηθούν, οι συνέπειες θα επεκταθούν στις υποδομές της ευρύτερης περιοχής, ανεβάζοντας περαιτέρω το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης.

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Ανησυχία στις ενεργειακές αγορές

Η κατάσταση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις ενεργειακές αγορές, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της περιοχής για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων παγκοσμίως, με οποιαδήποτε διαταραχή στη ναυσιπλοΐα να ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Ο Χόρχε Λεόν, ανώτερος αντιπρόεδρος της Rystad Energy, ανέφερε σε σημείωμά του την Παρασκευή ότι το βασικό σενάριο της εταιρείας εξακολουθεί να προβλέπει την επίτευξη μιας περιορισμένης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αν και η εμπιστοσύνη σε μια τέτοια εξέλιξη έχει μειωθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα για να αποτρέψουν την πλήρη κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ενώ το Ιράν εμφανίζεται απρόθυμο να εγκαταλείψει τα οικονομικά οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια συμφωνία.

Όπως σημείωσε ο Λεόν, η Τεχεράνη έχει μπροστά της ένα σημαντικό πακέτο οικονομικών κινήτρων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και εξαιρέσεις που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις εξαγωγές της.

Οι επενδυτές παρακολουθούν πλέον στενά τις εξελίξεις στο διπλωματικό και στρατιωτικό πεδίο, καθώς μια νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές του αργού και να ενισχύσει τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή προσφορά.