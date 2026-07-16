Υποχωρεί η τιμή του χρυσού, εντονότερη η πτώση στο ασήμι.

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή οδηγεί υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ή ακόμη και θα αυξηθούν.

Η τιμή του χρυσού υποχωρεί στα 3.992,10, σημειώνοντας απώλειες 59,70 μονάδων ή 1,47%, με την τάση να παραμένει πτωτική. Εντονότερη είναι η πτώση στο ασήμι, το οποίο διαμορφώνεται στα 56,245, χαμηλότερα κατά 1,188 μονάδες ή 2,07%. Σημαντικές πιέσεις δέχεται και το παλλάδιο, το οποίο υποχωρεί κατά 2,04% στα 1.266,00, καταγράφοντας πτώση 26,40 μονάδων. Η εικόνα στην αγορά μετάλλων παραμένει συνολικά πτωτική, με το ασήμι και το παλλάδιο να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες.

Άνοδος των τιμών του πετρελαίου

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο αντίκτυπός τους στην ενεργειακή αγορά. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περισσότερο από 1%, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν ζήτησε από τους Χούθι της Υεμένης να βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο κλεισίματος της πετρελαϊκής οδού της Ερυθράς Θάλασσας, εάν οι ΗΠΑ πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις, αυξάνοντας παράλληλα τις προσδοκίες για διατήρηση των αμερικανικών επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα. Το περιβάλλον αυτό περιορίζει την ελκυστικότητα του χρυσού, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει επιτοκιακή απόδοση.

Εκτιμήσεις για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed

Οι επενδυτές αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 56% για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου κινήθηκε υψηλότερα, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,2%, καθιστώντας τον χρυσό ακριβότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά φαίνεται να επισκιάζουν προς το παρόν τα πρόσφατα θετικά στοιχεία από το μέτωπο του πληθωρισμού. Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν επιβράδυνση του πληθωρισμού καταναλωτή στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, ενώ τα στοιχεία της Τετάρτης κατέγραψαν υποχώρηση του δείκτη τιμών παραγωγού.

Παρά την αποκλιμάκωση των πρόσφατων πληθωριστικών δεικτών, η διατήρηση των τιμών της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα ενδέχεται να περιορίσει τα περιθώρια της Federal Reserve για μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική. Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων και αποδόσεων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του δολαρίου, διατηρεί τις πιέσεις στην αγορά χρυσού.