Η δράση της συμμορίας στην Κέρκυρα είχε ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2025.

Χειροπέδες σε 5 άτομα πέρασε η αστυνομία στην Κέρκυρα, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης η οποία διέπρατε ληστείες σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για πέντε ημεδαπούς, ηλικίας 26, 28, 29, 33 και 56 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση το πρωί της Τρίτης (02/06). Η δράση της συμμορίας είχε ξεκινήσει από τα μέσα Ιουνίου 2025, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση της ομάδας πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (ΟΠΔΙ), της ΟΠΚΕ και της Διμοιρίας Υποστήριξης. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα, ενώ οι κατηγορίες αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, κλοπές, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράνομη οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών και επικίνδυνη οδήγηση.

Η μεθοδολογία της συμμορίας περιλάμβανε την παραβίαση οικιών ή την είσοδο από ανασφάλιστες μπαλκονόπορτες και παράθυρα, με κύριο στόχο την αφαίρεση χρημάτων και τιμαλφών. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί εννέα περιπτώσεις κλοπών, οι οποίες διαπράχθηκαν κυρίως κατά τη θερινή περίοδο του 2025 σε διάφορα σημεία του νησιού.

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Από τις έρευνες των αρχών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τιμαλφή και μία εκκλησιαστική εικόνα.

Δύο κυνηγετικά όπλα.

Το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ.

60 ναρκωτικά χάπια.

Καλώδια που χρησιμοποιούνταν για παράνομη σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης (ρευματοκλοπή).

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας παραμένει σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή των εμπλεκομένων και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.