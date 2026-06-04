Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ταξί ο οποίος έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά με το όχημά του.

Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας, ο οποίος έπεσε με ταξί στη θάλασσα, στο λιμάνι του Πειραιά, το πρωί της Πέμπτης (04.06.2026), έπειτα από μεγάλη επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πύλη Ε4 του λιμανιού, με τις πρώτες πληροφορίες να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα, στις έρευνες συνέδραμε κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, προκειμένου να εντοπιστεί και να ανασυρθεί ο οδηγός.

Οι δύτες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από το όχημα, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς είχε χάσει τη ζωή του. Στη συνέχεια, η σορός του παρελήφθη από ασθενοφόρο που βρισκόταν στο σημείο.