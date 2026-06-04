Ανυπόφορη είναι πλέον η μυρωδιά στην παραλία του Θερμαϊκού.

Σε καφέ «κλοιό» βρίσκεται για ακόμα μία φορά η παραλία της Θεσσαλονίκης, καθώς το γνώριμο φαινόμενο του ευτροφισμού έκανε ξανά την εμφάνισή του, καλύπτοντας τα νερά του Θερμαϊκού με ένα παχύ στρώμα βλέννας.

Η έντονη παρουσία του φαινομένου κατά μήκος του παραλιακού μετώπου έχει θορυβήσει κατοίκους και επισκέπτες, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τα χρόνια περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής.

Τι είναι ο ευτροφισμός

Πρόκειται για μια οικολογική διαταραχή που πυροδοτείται ξεκάθαρα από τον ανθρωπογενή παράγοντα. Η συστηματική εισροή θρεπτικών συστατικών - που προέρχονται κυρίως από αστικά λύματα και γεωργικά λιπάσματα - καταλήγει στη θάλασσα και λειτουργεί ως «τροφή» για τους μικροοργανισμούς.

Όταν τα στοιχεία αυτά συνδυαστούν με τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής και τον κλειστό, αβαθή χαρακτήρα του κόλπου του Θερμαϊκού (ο οποίος εμποδίζει τη φυσική ανανέωση των υδάτων), προκαλείται μια ανεξέλεγκτη υπερανάπτυξη και συγκέντρωση αυτών των πληθυσμών.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία μιας παχύρρευστης, δύσοσμης μάζας σε πρασινωπές και καφέ αποχρώσεις, η οποία πλέει στην επιφάνεια του νερού. Πέρα από την προφανή και σοβαρή αισθητική υποβάθμιση του τοπίου, η βλέννα αυτή αναδύει μια εξαιρετικά δυσάρεστη μυρωδιά.

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Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη δυσφορία στους πολίτες που επιλέγουν την παραλία για τον περίπατό τους, καθιστώντας την παραμονή τους στο σημείο σχεδόν ανυπόφορη.