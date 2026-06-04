«Στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε ανώνυμη αναφορά, βάσει της οποίας σε καταυλισμό Ρομά στις Αχαρνές, γονείς παραμελούσαν τα παιδιά τους».

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται ένα 3χρονο κορίτσι, το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα σε καταυλισμό Ρομά στο Ζεφύρι. Το ατύχημα συνέβη όταν ένας 31χρονος οδηγός έκανε όπισθεν χωρίς να αντιληφθεί το παιδί, το οποίο βρισκόταν μόνο του πίσω από το όχημα.

Η τραγωδία φέρνει ξανά στο φως το ευαίσθητο ζήτημα των συνθηκών διαβίωσης των ανηλίκων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Μάλιστα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αποκάλυψε πως είχε ήδη προειδοποιήσει τις αρχές για περιστατικά παραμέλησης, τονίζοντας ότι το ατύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν υπήρχε έγκαιρη παρέμβαση:

«Στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε ανώνυμη αναφορά, βάσει της οποίας σε καταυλισμό Ρομά στις Αχαρνές, γονείς παραμελούσαν τα παιδιά τους. Τα παιδιά έτρωγαν από τους κάδους και βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με την αναφορά, ένα από τα παιδιά δεχόταν και σωματική κακοποίηση.

Η αναφορά αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά κρίσιμη και προωθήθηκε άμεσα στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

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Σήμερα, 2,5 χρόνια μετά από την αναφορά, για πολλοστή φορά η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται… αυτή τη φορά για ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παλεύει για τη ζωή του».

{https://x.com/hamogelo/status/2062192823206584605}

Την ίδια ώρα, η αστυνομία αναζητά τους γονείς της 3χρονης στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παραμέληση εποπτείας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο 24ωρα μετά το συμβάν δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα στο νοσοκομείο.