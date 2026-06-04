Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με βροχές κακαταιγίδες στα βόρεια τμήματα της χώρας. Τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η σημερινή ημέρα θα είναι μία ημέρα αστάθειας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Oepn.Κλέαρχο Μαρουσάκη, φαίνεται να περνάει μία διαταραχή από τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Μία διαταραχή μέσης και ανώτερης ατμόσφαιρας και θα απασχολήσει την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα μεταφερθούν πιο ψυχρές αέριες μάζες και σε συνδυασμό με τα ποσά θερμότητας που θα συσσωρευτούν κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών, αυτό θα οδηγήσει σε συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας και έτσι αναμένουμε μπόρες ακόμη και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα.

Είμαστε σε μία εποχή που ευνοούνται οι χαλαζοπτώσεις, ακόμη και οι έντονες ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνοί) και πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.

Αυτή η διαταραχή έχει ήδη ξεκινήσει και ασκεί επίδραση από τα βορειοδυτικά προς τα νότια - νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας μας. Οι συννεφιές μεσημέρι με απόγευμα θα πυκνώσουν και θα συνοδεύονται από μπόρες ή και καταιγίδες. Ανεπηρέαστες φαίνεται να παραμένουν περιοχές οι οποίες βρίσκονται προς την πλευρά του Αιγαίου. Εκεί δεν φαίνεται αυτή η διαταραχή σήμερα να ασκεί μεγάλη επίδραση.

Οι άνεμοι επιμένουν με τοπικά ισχυρές εντάσεις. Από αύριο και καθώς θα περάσει αυτή η διαταραχή, θα αρχίσει ο άνεμος να στρέφεται σε βόρειος και να οδηγήσει και τον υδράργυρο σε μία μικρή πτώση. Αυτός ο άνεμος λειτουργεί σαν καταβάτης για την ανατολική ηπειρωτική χώρα. Γίνεται πιο θερμός και πιο ξηρός με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η θερμοκρασία, σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά.

Στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα θα έχουμε ήπιες θερμοκρασιακές τιμές, ακόμη και προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο ξεκινάμε από 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Από το βράδυ θα αρχίσει να σημειώνει πτώση ο υδράργυρος μιας και αυτή η πιο ψυχρή αέρια μάζα θα αρχίσει να μεταφέρεται πιο νότια και σε συνδυασμό και με τις καταιγίδες, που θα έχουν προηγηθεί τις απογευματινές ώρες, θα οδηγήσουν τον υδράργυρο σε μία μικρή υποχώρηση.

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Οι μέγιστες θερμοκρασιακές τιμές θα φθάσουν στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και βόρεια δεν θα δούμε θερμοκρασίες πάνω από τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Κοντά στο απόγευμα θα αυξηθούν οι συννεφιές και υπάρχουν πιθανότητες να βγουν μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως όμως προς τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Ο καιρός θα βελτιωθεί μέσα στη νύχτα. Ο νοτιοδυτικός άνεμος θα φθάνει 5-6 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 32, μπορεί και 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε άστατες καιρικές συνθήκες. Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα περιμένουμε πιο οργανωμένες άστατες καιρικές συνθήκες, με μπόρες ακόμη και καταιγίδες. Δεν αποκλείεται να έχουμε και χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι μέτριας έντασης και ο υδράργυρος στους 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από αύριο Παρασκευή, αρχίζει και περιορίζεται αυτή η αστάθεια. Βέβαια θα γίνει αισθητή αυτή η υποχώρηση του υδραργύρου. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, ο υδράργυρος θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει μία μικρή άνοδο, για να βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Σε κλειστές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, η θερμοκρασία μπορεί να ανεβαίνει και λίγο παραπάνω.

Σε γενικές γραμμές, από αύριο μέχρι και το Σάββατο και τις αρχές και της άλλης εβδομάδας, θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 32 με 34 και τοπικά και 35 βαθμούς Κελσίου.

Επομένως σήμερα έχουμε μία παρένθεση λόγω άστατου καιρού και από αύριο επανερχόμαστε στο ήπιο καιρικό μοτίβο, με περιορισμένη αστάθεια στα βουνά, και τον υδράργυρο να τραβάει την ανηφόρα. Προσοχή στο θέμα των πυρκαγιών, καθώς είμαστε σε μια εποχή όπου ευνοούνται οι εκδηλώσεις πυρκαγιάς.

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