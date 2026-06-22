«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 23:30 στον Alpha!

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Η Μελισσάνθη αποδέχεται τον εκβιασμό της Θεώνης, η Ιουλία προσπαθεί να σταθεί δυνατή για όλους, η Ασπασία και ο Σταύρος μαθαίνουν ένα συγκλονιστικό νέο, η Πολυξένη ζει τον έρωτά της με τον Θαλή παρά τις αντιδράσεις των γύρω της και η Μαγδαληνή δέχεται μια τηλεφωνική απειλή.

75ο Επεισόδιο

Η Ασπασία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οδυνηρή αποκάλυψη που αφορά την οικογένεια της Ιουλίας, την ίδια στιγμή που προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στο δικό της σπίτι, ανάμεσα στη σύγκρουση με τον Σταύρο και την αγωνία για τη Στέλλα.

Η Ιουλία, βυθισμένη στο πένθος, καλείται να σταθεί όρθια για τα παιδιά της, ενώ η επαφή με τις αρχές και οι πρώτες πληροφορίες για την υπόθεση βαραίνουν ακόμη περισσότερο την ψυχική της κατάσταση.

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Η Μελισσάνθη συγκλονίζεται από τα νέα και αναζητά στήριγμα στον Απόστολο, καθώς ένας εφιάλτης και η έντονη συναισθηματική φόρτιση την κάνουν να νιώθει πόσο εύθραυστες είναι οι βεβαιότητές της.

{https://www.youtube.com/watch?v=HzoX3HNzhBQ}

Η Πολυξένη ζει τον έρωτά της με ένταση και αφοσίωση, την ώρα που πρόσωπα από το επαγγελματικό της περιβάλλον εκφράζουν επιφυλάξεις και της θυμίζουν ότι δεν βλέπουν όλοι τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο.

Η Μαγδαληνή μαθαίνει για τον θάνατο του Φωκά και προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ, καθώς αντιλαμβάνεται ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται θα επηρεάσουν βαθιά τις σχέσεις και τις ισορροπίες ανάμεσα στις αδελφές.

Η Θεώνη ζητά από τη Μελισσάνθη να χωρίσει τον Άγγελο:

{https://www.youtube.com/watch?v=7Odaq5gOBpE}

Η Θεοδώρα δίνει κουράγιο στην Ιουλία:

{https://www.youtube.com/watch?v=tyzLx3phR5s}

Ο γιατρός ανακοινώνει κάτι πολύ δυσάρεστο στην Ασπασία και τον Σταύρο:

{https://www.youtube.com/watch?v=rgtzkoBmlYs}