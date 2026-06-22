Η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.
Όσα θα δούμε απόψε, Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο 39ο επεισόδιο
Μετά την απρόσμενη έκβαση της εκδήλωσης, η κατάσταση παίρνει άγρια και επικίνδυνη τροπή. Ο Νίκος με τον Φώντα καταφέρνουν να ξεφύγουν, το ίδιο και ο Μιχαήλος και η Βιβή.
Όχι για πολύ όμως, καθώς η «Καθεδρία» καταφέρνει να τους πιάσει και τους κλείνει δεμένους στα γραφεία της μέχρι να βρεθούν τα χρήματα.
{https://www.youtube.com/watch?v=8nwlGXKMslw}
Την ίδια στιγμή, η Δήμητρα μπαίνει σε blacklist απ’ τον πατέρα της και αναγκάζεται να «συμμαχήσει» με τη Μάγδα, η οποία την οδηγεί σε μία ερημική τοποθεσία.
Ο λόγος;
{https://www.youtube.com/watch?v=C6qsDSe61WA}
Εκεί, η Μάγδα είναι πλέον έτοιμη να λύσει το μεγάλο μυστήριο της ιστορίας…