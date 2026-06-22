«The 2Night Show» - Απόψε τα μεσάνυχτα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Ναταλία Δραγούμη.

Η αγαπημένη ηθοποιός εξομολογείται άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής και μιλάει με βαθιά αγάπη και θαυμασμό για τα παιδιά της και για τον σύζυγό της, με τον οποίο συμπορεύονται ευτυχισμένοι εδώ και 25 χρόνια.

Ως αυθεντική αμαζόνα της ασφάλτου, αποκαλύπτει τη σχέση πάθους που έχει με τη μηχανή της, για 40 ολόκληρα χρόνια, και μοιράζεται το απίστευτο γεγονός ότι πάνω σε δύο ρόδες έμαθε όλα τα τραγούδια της νέας της παράστασης.

Στη συνέχεια, περιγράφει με ειλικρίνεια τη σκληρή καμπή που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ηθοποιοί στην τηλεόραση μετά τα 45 τους χρόνια, και εξηγεί γιατί το θέατρο παραμένει το απόλυτο οξυγόνο της.

Μιλάει με ενθουσιασμό για την παράσταση «Εν Αρχή Ρεμπέτικο», που ζωντανεύει την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού μέσα από δικά της κείμενα και σκηνοθεσία.

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Μας συγκινεί βαθιά μιλώντας για το πολύτιμο προσωπικό αρχείο του πατέρα της, Μάρκου Δραγούμη, το οποίο μεταφέρει στη σκηνή με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Ό,τι μένει ανθρώπινο» στο Ελληνιστικό Θέατρο στο Δίον της Πιερίας.

Τέλος, αποκαλύπτει με πολύ χιούμορ το μπερδεμένο σκηνικό που δημιουργείται στα παρασκήνια, όταν φοράει την περιβόητη ξανθιά περούκα για το μιούζικαλ των Ρέππα – Παπαθανασίου «Του αγοριού απέναντι», στο οποίο πρωταγωνιστεί φέτος το καλοκαίρι στο Θέατρο Άλσος.

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίσει και τον πολυβραβευμένο αρχαιολόγο και συγγραφέα Θεόδωρο Παπακώστα, του οποίου τα βιβλία έχουν ήδη μεταφραστεί σε 17 γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Ο γνωστός Archaeostoryteller εξηγεί αν τα σχολικά βιβλία λένε ψέματα και διατυπώνει την άποψή του για τον τρόπο που διδάσκεται η ιστορία στα παιδιά. Το ταξίδι συνεχίζεται στη σπουδαία, αλλά άγνωστη Μεγάλη Ελλάδα.

Το λατινικό αλφάβητο που χρησιμοποιεί σήμερα όλη η Ευρώπη είναι ελληνικό; Ποιοι έκρυψαν χώμα στα παπούτσια τους για να κλέψουν ξένα χωράφια; Τι έκαναν στη Σύβαρη για να μεταφέρουν το κρασί κατευθείαν από τα αμπέλια στα σπίτια; Ποιος ήταν ο θρυλικότερος Ολυμπιονίκης όλων των εποχών;

Παράλληλα, μιλάει για τους παράξενους νόμους του Ζάλευκου και του Χαρώνδα, για την αιγυπτιακή μυθολογία, που κρύβει πικάντικες ιστορίες, αλλά και για τους Vikings, που στην πραγματικότητα ήταν «κοκέτες». Τέλος, ο Θεόδωρος Παπακώστας εξομολογείται γιατί θαυμάζει τους Βαβυλώνιους και γιατί υποκλίνεται στο Έπος του Γκιλγκαμές.

Μία συζήτηση γεμάτη γνώσεις, χιούμορ και ιστορίες, που αποδεικνύουν ότι η ιστορία μπορεί να γίνει συναρπαστική.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι και ο Βασίλης Δήμας. Ο καταξιωμένος δημιουργός και ερμηνευτής μιλάει για την αγάπη του στη μουσική, αφού για χάρη της άφησε πίσω του την επιστήμη των μαθηματικών.

Πώς βρέθηκε από καθηγητής σε σχολείο να τραγουδάει στις πίστες νυχτερινών μαγαζιών; Τι ρόλο έπαιξε ο Νότης Σφακιανάκης; Τι λέει για τον Σταμάτη Γονίδη και γιατί φέρει ως παράσημο τη συνεργασία του με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Πασχάλη Τερζή; Ποια τραγούδια έχει γράψει για τον Νίκο Μακρόπουλο;

Ισχύει ότι παίζει 23 μουσικά όργανα; Στη συνέχεια, μιλάει με υπερηφάνεια για την όμορφη οικογένειά του, τα δύο του παιδιά και το κοινό τους πάθος για τη μουσική.

Τέλος, ο αγαπημένος καλλιτέχνης παίρνει το μικρόφωνο και τραγουδάει ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής τις καινούργιες του επιτυχίες.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Κυριακή στη 01:00, Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.