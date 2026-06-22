«Να μ’ αγαπάς», η επιτυχημένη σειρά του Alpha ολοκληρώνεται.

Έρχονται τα τελευταία επεισόδια της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Ο Θεόφιλος λυγίζει από τις ενοχές του από τον χαμό του Μάκη και αποφασίζει να αφήσει μέρος της περιουσίας του στην Στυλιανή και το μωρό…

Ο ερχομός του μωρού της Φωτεινής και του Ορφέα στο πατρικό σκορπά χαμόγελα σε όλους, όμως η χαρά είναι πρόσκαιρη.

Ο Λευτέρης ανοίγει την καρδιά του στη Ζωή και μια αποκάλυψη φέρνει τη λύτρωση ανάμεσά τους.

Την ίδια στιγμή, ο Θεόφιλος λυγίζει από τις ενοχές για τον χαμό του Μάκη, ενώ ο Χάρης παλεύει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της Κατερίνας, η οποία παραμένει διστακτική και δεν ξέρει αν θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=tk8lUnzeikk}

Η Σοφία, παγιδευμένη στα αδιέξοδά της μετά το σκληρό τελεσίγραφο του Άγγελου, παραδίδεται στην απόγνωση και αποφασίζει να δώσει ένα οριστικό τέλος στη ζωή της.