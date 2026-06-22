Έρχονται τα τελευταία επεισόδια της σειράς «Να μ’ αγαπάς».
Ο Θεόφιλος λυγίζει από τις ενοχές του από τον χαμό του Μάκη και αποφασίζει να αφήσει μέρος της περιουσίας του στην Στυλιανή και το μωρό…
Ο ερχομός του μωρού της Φωτεινής και του Ορφέα στο πατρικό σκορπά χαμόγελα σε όλους, όμως η χαρά είναι πρόσκαιρη.
Ο Λευτέρης ανοίγει την καρδιά του στη Ζωή και μια αποκάλυψη φέρνει τη λύτρωση ανάμεσά τους.
Την ίδια στιγμή, ο Θεόφιλος λυγίζει από τις ενοχές για τον χαμό του Μάκη, ενώ ο Χάρης παλεύει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της Κατερίνας, η οποία παραμένει διστακτική και δεν ξέρει αν θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.
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Η Σοφία, παγιδευμένη στα αδιέξοδά της μετά το σκληρό τελεσίγραφο του Άγγελου, παραδίδεται στην απόγνωση και αποφασίζει να δώσει ένα οριστικό τέλος στη ζωή της.