«Άγιος έρωτας» απόψε στις 22:00.
Ο Βεργάδης αιφνιδιάζει το δικαστήριο δηλώνοντας την ενοχή του Παύλου, ωστόσο ζητά να μην καταδικαστεί, επικαλούμενος ψυχική ασθένεια.
Ο Αντρέας, προσπαθώντας να αποδείξει πως τα εγκλήματα πρέπει να πληρώνονται, ομολογεί δημόσια τη δική του εμπλοκή στο κύκλωμα λαθρεμπορίου.
Την ίδια ώρα, η Άννα μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παλεύει για τη ζωή της αλλά και για τη ζωή του παιδιού της. Κι ενώ η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί σοκ και ανατρέπει τις προσδοκίες όλων, ο Νικόλαος μοιάζει αποφασισμένος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του.
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Την ίδια στιγμή, μια αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Σοφίας την φέρνει αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη έκπληξη.
«Η οικογένειά μας είναι άρρωστη και δε θα θεραπευθεί ποτέ»
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Η Άννα προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή
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Η κατάθεση του ψυχίατρου Κώνστα
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