«Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, διότι με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δικαιώνονται οι κόποι και οι προσπάθειες πολλών χρόνων».

Eίναι μια από τις αριστούχους των Πανελληνίων 2026 και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χάρισε ένα τεράστιο χαμόγελο επιτυχίας. Η Μαρία Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο συγκέντρωσε 19.710 μόρια και εξασφάλισε ουσιαστικά την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία.

Η υψηλή βαθμολογία της τη φέρνει σταθερά στις πρώτες θέσεις των φετινών επιδόσεων, με τα αποτελέσματα να αντανακλούν πολυετή συστηματική προσπάθεια και στοχευμένη προετοιμασία διαβάζουμε στην Rodiaki.gr.

Η ίδια, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη, τονίζοντας ότι η επιτυχία της αποτελεί δικαίωση μιας μακρόχρονης προσπάθειας και έντονης προσωπικής δουλειάς. «Νιώθω διπλά υπερήφανη, καθώς κατάφερα να ολοκληρώσω αυτή τη διαδρομή και να πετύχω τον στόχο μου στηριζόμενη στις δικές μου δυνάμεις και στα εφόδια του σχολείου μου», δήλωσε.