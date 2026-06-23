Απόψε το συγκλονιστικό φινάλε της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Λίγες ώρες πριν το συγκλονιστικό φινάλε της σειράς «Άγιος Έρωτας» που αγαπήθηκε πολύ από το τηλεοπτικό κοινό, η Δανάη Παππά και ο Δημήτρης Παπανικολάου βρέθηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» εκφράζοντας τη συγκίνησή τους για την ολοκλήρωση της σειράς, αλλά και την αγάπη που έλαβαν από τον κόσμο τα δύο αυτά χρόνια.

«Ο κόσμος περιμένει να ολοκληρωθούν οι ιστορίες και έχει τα δικά του ‘θέλω’ που πολλές φορές δε συμφωνούν με αυτά που πραγματικά γίνονται. Για τη Χλόη θέλουν να είναι ευτυχισμένη, να παντρευτεί τον Νικόλαο, να ζήσει τη ζωή της. Αυτό σε μια σειρά, πρέπει να έχει λίγο πιπεράκι, δεν μπορεί να είναι έτσι εύκολο – όπως και στη ζωή μας δεν είναι όλα εύκολα. Έρχεται κάπως αυτό που θέλουμε, αλλά η διαδρομή είναι δύσκολη», θα πει η Δανάη.

«Το τέλος του Μαρκόπουλου είναι σκληρό και του αξίζει», αποκαλύπτει ο Δημήτρης. «Κάποιες φορές ο Μαρκόπουλος σεναριακά στριμώχτηκε, είχε δυσκολία με τα πράγματα που είχε κάνει και αυτό ήταν το ωραίο, ότι έπρεπε να ξεπεράσει κάθε φορά τα εμπόδια και να συνεχίσει. Είχε απομονωθεί από όλους».

Ομολογεί ότι ήταν πρόκληση για τον ίδιο ο ρόλος του ‘κακού’… «εγώ πρέπει να βρω έναν τρόπο να τον δικαιολογήσω. Υπάρχουν κάποια δικά του πράγματα που εγώ τα χρησιμοποιούσα για να βρω την αλήθεια του μέσα σε αυτά. Αλλιώς θα έπρεπε να παίζω απλά έναν κακό κύριο», λέει χαρακτηριστικά.

«Άγιος Έρωτας» - Απόψε στις 21:00 το καθηλωτικό φινάλε

«Η Χλόη προσπαθεί να υπενθυμίζει στον Νικόλαο ποιος είναι. Προσπαθεί να βρει τρόπους να του θυμίσει ποιος είναι στον πυρήνα του», αναφέρει η Δανάη.

Όσο για το ιδανικό - για εκείνη - τέλος της Χλόης: «θα ήθελα να ζήσει ήρεμη. Ήδη έχει κάπως καταφέρει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, αλλά θα ήθελα να είναι δικές της όλες οι επιλογές. Γιατί ο πατέρας και η οικογένειά της επέλεγαν πράγματα που δεν ήθελε, και βρισκόταν σε καταστάσεις που δεν τις διάλεξε. Θα ήθελα να αλλάξει αυτό, σαν τέλος».

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Και οι δύο επισημαίνουν πόσο δεμένη ομάδα ήταν όλοι μαζί. «Ήμασταν πολύ δεμένοι μεταξύ μας. Ήταν μια δύσκολη συνθήκη γιατί το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό για μια καθημερινή σειρά, υπήρχε ένα πολύ δυνατό δέσιμο και με τα συνεργεία» λέει ο Δημήτρης. Για να συμπληρώσει η Δανάη «ήταν σαν ένας ζωντανός οργανισμός, δουλεύαμε όλοι μαζί. Στις πολύ δύσκολες σκηνές που ήταν και τα δυο συνεργεία μαζί, ήταν λες και αναπνέαμε όλοι μαζί. Έπρεπε να γίνουν όλα γρήγορα, σωστά, αποτελεσματικά».

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«Για κάθε δουλειά πιάνω τον εαυτό μου να λέει ‘ήταν από τις αγαπημένες μου δουλειές’. Νιώθω ότι μπήκα σε αυτή τη δουλειά με άλλα δεδομένα, πιο ώριμα. Τη χειρίστηκα πολύ διαφορετικά από ό,τι έχω χειριστεί άλλες δουλειές και την αγάπησα. Δεν έχω καταλάβει ότι έχει τελειώσει, νιώθω ότι θα κάνω διακοπές και θα γυρίσουμε Σεπτέμβρη για γύρισμα», παραδέχεται η Δανάη.

Στα τελευταία γυρίσματα υπήρχε πολλή συγκίνηση ειδικά όταν χάρισαν στον Δημήτρη την κλακέτα των γυρισμάτων, καθώς ήταν η πρώτη του τηλεοπτική δουλειά.

Όπως λέει ο Δημήτρης την ευχαριστήθηκε πάρα πολύ «και έμαθα πολλά, όχι μόνο σε σχέση με το μέσο, αλλά και σε σχέση με εμένα, για την ετοιμότητα, τη συγκέντρωση».

Τι θα τους λείψει από τους χαρακτήρες που υποδύθηκαν επί δύο χρόνια;

«Η ένταση του γυρίσματος θα μου λείψει» λέει ο Δημήτρης, «είναι τέτοια η αδρεναλίνη γιατί υπήρχαν δύσκολες σκηνές που γυρίστηκαν με κινηματογραφικούς όρους. Αυτό μου λείπει, όπως και οι άνθρωποι. Ακόμη νομίζω ότι περιμένω επεισόδιο και θα πάω στο γύρισμα».

«Νομίζω θα μου λείψει το ότι πάντα έβρισκε τρόπους η Χλόη να δει την άλλη πλευρά των πραγμάτων. Σε σχέση με τη δουλειά, θα μου λείψουν οι άνθρωποι, μου λείπουν ήδη», θα πει η Δανάη.