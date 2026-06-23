Το MasterChef 10 στο δρόμο του μεγάλου τελικού.

Ο μεγάλος τελικός του MasterChef 10 ξεκίνησε χθες (Δευτέρα 22/6) από τη Βαρκελώνη με μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής. Ο φάκελος με την 1η βαθμολογία από τους chefs Σέρχιο και Χαβιέ Τόρες είναι ήδη σφραγισμένος και η αγωνία κορυφώνεται!

Απόψε, Τρίτη 23 Ιουνίου, οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχονται μόνο τον Τάσο Παυλίδη στη 2η Δοκιμασία του φετινού τελικού!

Στην 1η Δοκιμασία, ο Τάσος κλήθηκε να αντιγράψει δύο πιάτα σε μία από τις πιο απαιτητικές κουζίνες του κόσμου. Απόψε, όμως, το πλαίσιο αλλάζει ριζικά. Δεν θα ακολουθήσει τα βήματα μιας συνταγής, αντίθετα θα είναι εκείνος που θα δίνει τις οδηγίες, καθώς θα ηγηθεί της δικής του μπριγάδας. Η δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί σε συνθήκες πραγματικής κουζίνας, με τους δύο βοηθούς που ο ίδιος έχει επιλέξει, τον Χρήστο Μουσιάρη και τον Γιάννη Ανυφαντάκη.

Ο Τάσος καλείται να σχεδιάσει το menu, να οργανώσει την μπριγάδα του, να συντονίσει τη ροή, να διατηρήσει τον ρυθμό και να εξασφαλίσει ότι κάθε πιάτο που θα βγει από την κουζίνα θα είναι αντάξιο των υψηλών προσδοκιών του.

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Θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα menu degustation πέντε σταδίων, με το πέμπτο στάδιο να είναι γλυκό πιάτο. Ο Τάσος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ποσότητες και στη συνέπεια. Όλες οι αποφάσεις θα είναι δικές του, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διαχειριστεί την πίεση και να κρατήσει την κουζίνα παραγωγική από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας. Όταν οι καλεσμένοι των τριών chef κριτών πάρουν τις θέσεις τους, η μπριγάδα του θα πρέπει να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το σέρβις, θα πρέπει να λειτουργήσουν με όρους, ρυθμούς και χρόνους πραγματικής κουζίνας!

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Καλεσμένοι θα είναι οι μεγάλοι νικητές του MasterChef όλων των προηγούμενων ετών, οι οποίοι για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού θα αναλάβουν τον ρόλο του τέταρτου κριτή. Οι πρώην νικητές είναι οι μόνοι που μπορούν να κατανοήσουν, να νιώσουν και να αναγνωρίσουν την προσπάθεια, την ένταση και την αλήθεια που κρύβεται πίσω από κάθε πιάτο.

Όλοι τους γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει να διεκδικείς τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας, αλλά και τι σημαίνει να τον κερδίζεις!

Μαζί με τους τρεις chef κριτές θα διαμορφώσουν τη βαθμολογία της 2ης Δοκιμασίας του φετινού μεγάλου τελικού.

Θα καταφέρει στο τέλος της βραδιάς ο Τάσος να τους εντυπωσιάσει με τα πιάτα του και να κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου;