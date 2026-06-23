Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!
Τρίτη 23 Ιουνίου – Επεισόδιο 33
Έφτασε η ώρα της απογραφής και ο Δημήτρης καλεί όλους τους υπαλλήλους να την κάνουν μια Κυριακή που είναι κλειστό το μαγαζί.
Έτσι, ο Ζαχαρίας και η Έφη καταλήγουν να δουλεύουν μαζί σαν ομάδα.
{https://www.youtube.com/watch?v=yO3b1NvkvKE}
Και όσο εκείνοι τα πάνε τέλεια, ο Σπύρος και η Σταυρούλα στην αποθήκη κάνουν… φωτογράφιση.
Την ίδια στιγμή, η Ρένα μάταια πρήζει τον Αντώνη να κάνει απογραφή, όσο εκείνος είναι στο κινητό του μιλώντας με έναν κρυφό θαυμαστή.
{https://www.youtube.com/watch?v=6nuumMWndUU}
Τέλος, ο Περικλής προσπαθεί στη ζούλα να ακούσει αγώνες ποδοσφαίρου, φορτώνοντας όλη τη δουλειά στη Χαριστέλλα. Και ο πόλεμος στο πόστο τους ξεκινά...