«The 2Night Show» - Απόψε τα μεσάνυχτα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Τρίτη 23 Ιουνίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ίντρα Κέιν και τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη, που φέτος κλέβουν τις εντυπώσεις στο φαντασμαγορικό show μεταμορφώσεων του ANT1 «Your Face Sounds Familiar».

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται σε μία κοινή, απολαυστική συνέντευξη με ανατρεπτικές εξομολογήσεις. Γιατί πιστεύουν ότι το φλερτ έχει χαθεί οριστικά στις μέρες μας και ποια «παγίδα» μάς έχει αφήσει όλους ταλαιπωρημένους;

Η Ίντρα εξηγεί γιατί ο χρόνος την αγχώνει μόνο στη δουλειά της, ενώ ο Παναγιώτης παραδέχεται ότι όσο μεγαλώνει, γίνεται πιο αισιόδοξος. Ο Παναγιώτης αποκαλύπτει γιατί απείχε 4 χρόνια από το τραγούδι και γιατί πίστευε ότι τα είχε κάνει «μαντάρα» με την καριέρα του. Η Ίντρα μοιράζεται το πάθος της για τη δουλειά της και μας προσκαλεί στην ανατρεπτική καλοκαιρινή παράσταση «Εκκλησιάζουσες - Γυναίκες στην εξουσία»,

που θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα.

Τέλος, η Ίντρα ερμηνεύει μοναδικά το νέο της τραγούδι «Σαν Σταρ του Σινεμά» και ο Παναγιώτης καθηλώνει με τη δική του εκδοχή στο εμβληματικό κομμάτι «Μια πίστα από φώσφορο».

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μία αποκαλυπτική συζήτηση για τη ζωή και την υγεία μας.

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Η Υπουργός μιλά για την ιατρική πρόληψη και αποκαλύπτει πως, μέσα από το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», σχεδόν 6 εκατομμύρια πολίτες έκαναν δωρεάν εξετάσεις, σώζοντας χιλιάδες ζωές μέσω έγκαιρων διαγνώσεων.

Αναφέρεται στις κοινωνικές ανισότητες, λέγοντας πως η φτώχεια συνδέεται άμεσα με λιγότερα χρόνια ζωής, ενώ εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι ακόμη φοβούνται τις εξετάσεις και την πρόληψη. Στη συνέχεια, ανοίγει την καρδιά της για το ευαίσθητο θέμα της ψυχικής υγείας των εφήβων και αποκαλύπτει τα πάντα για το πρώτο Πρότυπο Κέντρο Αυτοτραυματισμού Νέων στην Ελλάδα. Γιατί η νέα γενιά λυγίζει κάτω από την πίεση να τα πετύχει όλα γρήγορα; Τέλος, εξηγεί πώς λειτουργούν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ, που καταφέρνουν να φτάνουν ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας.

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνδέεται ζωντανά στο «The 2Night Show» με τον Μιχάλη Ζαμπίδη, σε μία αποκλειστική συνέντευξη γεμάτη αδρεναλίνη.

Ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από τον επερχόμενο ιστορικό αγώνα του με τον Floyd Mayweather, τον μεγαλύτερο πυγμάχο όλων των εποχών.

Η ίδια η συμφωνία αποτέλεσε έναν αληθινό διοργανωτικό άθλο, καθώς χρειάστηκαν πάνω από 15 μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων για να πέσουν οι υπογραφές και να έρθει ο θρύλος του box στην Αθήνα. Ο«Iron Mike» αναλύει την αγωνιστική στρατηγική του Floyd Mayweather, περιγράφοντας έναν

απίστευτα γρήγορο αθλητή που χτυπάει με χειρουργική ακρίβεια και διαθέτει ένα απροσπέλαστο αμυντικό σύστημα. Η παγκόσμια εμβέλεια του mega event είναι πρωτοφανής, καθώς η αναμέτρηση πρόκειται να προβληθεί σε ένα δίκτυο 190 χωρών.

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, μας μεταφέρει το κλίμα από την πρόσφατη συνάντησή τους στην Αμερική και δηλώνει έτοιμος για τη μεγάλη μάχη της 27ης Ιουνίου στο Telecom Center Athens.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Κυριακή στη 01:00, Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00