Χιλιάδες κόσμου βρίσκεται στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθεί στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χαντζή.

Συγκέντρωση συμπαράστασης στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χαντζή πραγματοποιείται στο Σύνταγμα, ο οποίος αγωνίζεται για τη διάσωση των Προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή έχει επιδεινωθεί ραγδαία έπειτα από 138 μέρες απεργίας πείνας και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

{https://x.com/Prosfygika/status/2069463349176221906}

Το κάλεσμα για τη συγκέντρωση έκανε η σελίδα στο Facebook «Prosfygika Hungerstrike», που σκοπό έχει την ανάδειξη και την υπεράσπιση της κοινότητας των προσφυγικών κατοικιών επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έκανε γνωστό πως σήμερα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα.



{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0L9umHQeKexfAZStZkBSt8ZH6HDB7WxDmrZoJpkRojZRyGQQp3rkm5bPdiQrsh6djl&id=61587329146988}

Στο πλευρό του Αριστοτέλη Χαντζή η ΟΕΝΓΕ

Στην απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος συνεχίζει για πάνω από 4 μήνες τον αγώνα του, αναφέρθηκε με ανακοίνωσή της και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας.

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Η ΟΕΝΓΕ υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης του απεργού πείνας, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γ.Ν.Α – Γ. Γεννηματάς μετά την αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του και καλεί την κυβέρνηση και την περιφέρεια Αττικής «να ανταποκριθούν άμεσα στα αιτήματα της Κοινότητας των Προσφυγικών».

«Θα είναι απαράδεκτο και εξοργιστικό να έχουμε στη χώρα μας θάνατο απεργού πείνας για πρώτη φορά μετά την μεταπολίτευση» προσθέτει η ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

{https://www.facebook.com/reel/1456616449796694}

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI