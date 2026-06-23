Η φωτιά ξέσπασε στο κτίριο όπου στεγάζεται η εταιρεία Moeve.

Φωτιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη Μαδρίτη το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με την El Pais, η φωτιά ξέσπασε σε έναν από τους τέσσερις πύργους στη Μαδρίτη, όπου στεγάζεται η εταιρεία Moeve. Αρχικά ακούστηκε μία έκρηξη και σύννεφα καπνού άρχισαν να βγαίνουν από το εσωτερικό του κτιρίου.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, η οποία πριν από λίγο τέθηκε υπό έλεγχο. Από τη φωτιά δεν έχει τραυματιστεί κανείς.

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Οι πύργοι εκκενώθηκαν και τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε ζώνες ασφαλείας σε διαφορετικούς ορόφους σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές. «Ποτέ δεν υπήρξαν αγνοούμενοι εργάτες. Υπήρχαν τρεις εργαζόμενοι που περιορίστηκαν σε διαφορετικά τμήματα, με τους οποίους υπήρχε επικοινωνία», δήλωσε εκπρόσωπος των σωστικών συνεργείων στη Μαδρίτη. Δύο εργαζόμενοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες μετά από ήπια αναπνευστικά προβλήματα και κρίση πανικού που υπέστησαν από το περιστατικό.

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Πώς ξέσπασε η φωτιά

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00 (τοπική ώρα) σε τεχνικό δωμάτιο στον 25ο όροφο, του 45ώροφου κτιρίου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, υπήρχε μια έντονη μυρωδιά καπνού που ανέβαινε στη σκάλα μετά την έκρηξη. «Δουλεύω σχεδόν στον τελευταίο όροφο και μας διέταξαν να κατέβουμε να απομακρυνθούμε. Καθώς κατεβαίναμε τις σκάλες, η μυρωδιά μου θύμισε πολύ από αυτό του καμένου καουτσούκ» είπε εργαζόμενος στην El Pais.

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Αυτή είναι η δεύτερη πυρκαγιά σε λιγότερο από ένα χρόνο στον πύργο της Moeve. Το προηγούμενο περιστατικό είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2025 και προκλήθηκε από ηλεκτρικό μετασχηματιστή που βρίσκεται στο υπόγειο.

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{https://x.com/Varo14varo/status/2069440027830927437}

Με πληροφορίες της El Pais