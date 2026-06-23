. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν εύφλεκτα υλικά.

Κατασβέθηκε μετά από τιτάνια μάχη των πυροσβεστών η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτιρίου, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία καθώς στο σημείο επιχειρούσαν πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν εύφλεκτα υλικά, όπως πλαστικά και κεριά, τα οποία δημιούργησαν πυκνούς μαύρους καπνούς και δυσχέραναν το έργο της κατάσβεσης.

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Η περιοχή καλύφθηκε από έντονο καπνό, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε διακοπές κυκλοφορίας σε κοντινούς δρόμους για λόγους ασφαλείας. Η αποθήκη, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση χαρτικών ειδών, καθώς και εποχιακών και τουριστικών προϊόντων. Τα υλικά αυτά είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς και στην έντονη ανάπτυξη καπνού. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη καθώς εγκυμονούσε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε γειτονικά κτίρια. Η κυκλοφορία διακόπηκε για τα οχήματα στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού μέχρι την Αγίας Άννης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2069381070361899125}

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Η «τιτάνια» μάχη με τις φλόγες στο εργοστάσιο

Για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν και εθελοντές πυροσβέστες, ενισχύοντας το έργο των δυνάμεων.

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την προσέγγιση υψηλών σημείων του κτιρίου και τον καλύτερο έλεγχο της φωτιάς, η οποία είχε ήδη επεκταθεί σημαντικά στο εσωτερικό του εργοστασίου. Σημαντική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων οχημάτων των ΟΤΑ, τα οποία συνέβαλαν στον ανεφοδιασμό με νερό και στην υποστήριξη της επιχείρησης κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, καθώς το εργοστάσιο είχε παραδοθεί σε μεγάλη πυρκαγιά με εύφλεκτα υλικά, γεγονός που δυσχέραινε σημαντικά το έργο τους. Η επιχείρηση συνεχίστηκε με στόχο την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο των αναζωπυρώσεων, ενώ η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djgetnmzrypt?integrationId=40599y14juihe6ly}