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Αυξημένος ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς αύριο σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης.

Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Αυξημένη είναι η επικινδυνότητα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, Εύβοια, Κορινθία, Βοιωτία.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών αρχών.